耳機夾耳仔　掉落即提示？

臨近農曆新年，紅色、金色的產品特別受歡迎，HUAWEI特別在這時候推出真無線耳機FreeClip的玫瑰金配色，延續標誌性的「C 形橋」開放式耳夾設計，並融入迷人的淺粉紅色澤，配合絲霧啞光質感，觸感溫潤之餘，更大大減少沾染指紋、汗液及污漬的機會，適合各種生活場景佩戴。耳機內置10.8mm雙磁高靈敏度驅動單元，輔以升級動態低音演算法，帶來純正音質和清晰的人聲。

新版FreeClip加入更多貼心功能，例如頭部動作操控功能，可以點頭接聽來電，又或搖頭拒接來電，解放雙手處理其他事務。另外，如今若其中一邊耳機掉落，另一耳機隨即啟動掉落提醒提示，並在手機發出通知，減低用戶遺失耳機的機會。耳機其他功能還包括定向傳聲、AI清晰通話、手勢觸控及雙設備連接，而搭配充電盒續航長達36小時！

同場加映︰高兼容Gaming耳機

同期SteelSeries Arctis GameBuds專為打機而設，兼容2.4GHz無線連接和藍牙5.3，只需輕按耳機三次即可在雙模間切換，讓它快速連接機、PlayStation、Xbox、Switch或PC等多個遊戲平台。玩家更可自定義超過100個遊戲專屬音效預設，而且不用中斷遊戲音效便能迅速加載。它還具備360°空間音效、ANC主動降噪及Qi無線充電功能，同時防塵、防污、防水，並提供長達40小時的電池壽命。