連詩雅見小男生兩眼發光　譚輝智不敢想像女兒拍拖

歌手連詩雅（Shiga）、《中年好聲音》譚輝智、梁浩賢及玄學家麥玲玲今日（7日）現身東港城「東港城第十九屆新春花展會」，吸引大批市民圍觀。活動上Shiga與輝智跟小朋友一起完成花藝作品，新手媽媽Shiga見小男生即眼睛發光，而身為父親的輝智則抱起小女生，父愛大爆發。

穿上火紅色貼身長裙的Shiga，身型弗到漏，但她笑言仍未回到最佳狀態，希望能再多減數磅，但始終仍在餵哺母乳階段，故需要點時間。提到她在台上見小男生即雙眼發光，問她會否想追個男生？她説：「想呀，不過咁難先瘦返，想出歌、開騷、拍劇，做多啲嘢儲錢先，近來好努力練歌練舞。」

她透露除了積極跟老公陳家樂備戰馬拉松賽事，亦有勤力做運動、練歌及練舞，希望盡快重拾狀態重投工作，問到老公會捨得她辛苦？她説：「佢知我鍾意工作，明白我仲有好多夢想追，相信我能兼顧家庭同工作。（同老公合作拍劇？）如果要做情侶好怪，或者我做佢後母，搞笑喜劇都得。」

農曆新年將至，她指今年是囡囡首個新年，屆時會兩個家庭互相拜年：「老公個妹就快生，囡囡咁細個就做表姐。」她笑言現經常為囡囡買靚衫扮靚，因此要更努力工作賺「扮靚錢」，爸爸則負責供書教學。

譚輝智被提到於活動上見小妹妹即流露父愛，他直言很喜歡女兒，笑謂：「未生大女之前就想有個仔，但大女出世後覺得佢好可愛，細仔依家加4歲但已經好獨立，唔似6歲家姐咁嗲我。（追多個女？）再追都唔係咁易，加上但一諗起要再經歷餵夜奶嘅階段就覺得辛苦。」他坦言不敢想像女兒將來拍拖的事情，笑指女兒經常對他説將來要和爸爸或弟弟結婚。