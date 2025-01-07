吳若希娘爆Look跳大媽舞　出道以來最樣衰造型曝光

之前憑劇集《香港人在北京》中搞笑演出贏盡焦點的吳若希（Jinny），昨晚於《奔跑吧！勇敢的女人們》一集中，再大晒搞笑功力，除徹底拋下女藝人包袱狂做醜怪樣兼「唐老鴨」上身玩變聲外，更不惜戴上娘爆金色假髮、身穿超老土懷舊造型大跳「殭屍Style大媽舞」！據知，今晚播出的一集中將會播出Jinny「娘爆大媽舞」Full version，除了舞步夠騎呢、戲中戲的廣告歌曲亦相當洗腦，絕對無負Jinny「洗腦天后」封號。

對此，Jinny受訪時笑言期待相關廣告播出來的效果，坦言為了這個短短場口，在古裝街拍了足足4小時：「呢個應該係吳若希出道以嚟最樣衰嘅造型，我哋為咗拍呢隻舞，都喺古裝街拍足4個鐘㗎，所以要期待吓。」談到唐老鴨上身扮雞、兼且扮枯樹扮到反晒白眼一幕，Jinny透露最大心理障礙是拍攝時大風又寒冷：「呢場戲我主要負責即場諗啲唔Make Sense嘅動作出嚟，拍嘅時候都好笑嘅，但因為當時好凍，所以都好想快啲拍完。」

另外，劇中Jinny與飾演經理人的朱敏瀚（朱仔）有不少對手戲，二人的外形匹配度及年齡差在內地亦引發熱議。翻查資料，原來Jinny與朱仔不但同年，更是同年同月同日生，相當有緣分！對此，Jinny坦言與朱仔的性格及價值觀均很相似，但其實二人亦有很大的差異：「佢喺出面雖然冇乜嘢講，但對住好熟嘅朋友會係咁講嘢，但我就係喺出面好多嘢講，反而對住自己好Close嘅朋友，就唔係咁多嘢講。」