日本No.1 Coser　年收入億億聲

好多鍾意動漫嘅年輕人都會玩埋Cosplay，但唔係人人識欣賞，甚至覺得呢門嗜好嘥錢嘥時間嘥精神！查實做Coser唔係冇「錢」途，關鍵在於你玩得夠唔夠專業，就好似喺日本被稱為「究極No.1 Cosplayer」嘅Enako，年收入更超過1億日圓！

童顏美乳

喺日本寫真界可以搵到唔少Coser出身嘅好波靚女，當中有3個名字特別響，一位係經常以四眼娘形象現身嘅東雲海，一位係人稱「神級Cosplay天才」嘅伊織萌，同埋今日為大家介紹嘅Enako。咪睇Enako個樣咁Young，以為係十八廿二嘅妹妹仔，查實佢今年已經30歲，呢副童顏實在太可愛，扮學生妹一啲違和感都冇。另外，Enako之所以喺Cosplay界撈得咁掂，同一副鮮嫩白滑嘅胴體好有關，特別係心口嗰對F Cup美乳，分量十足又夠挺，換上性感造型真係勁吸睛。

吸金力強

Enako喺2008年開始同朋友一齊玩Cosplay，因扮相出眾又夠可愛，人氣愈來愈高，就算唔係動漫迷都被佢嘅魅力吸引，於是好多雜誌搵佢拍寫真兼做封面女郎。除咗拍寫真同出席動漫活動，Enako仲嘗試作多方面發展，例如做聲優、演出電視節目或視頻、擔任廣告代言、開設網店出售自己嘅周邊產品等等，搵食瓣數多多！早前，阿妹亮相日本綜藝節目時，更自爆過去3年收入都超過1億日圓，即係差唔多500萬港元！

雖然Enako嘅事業發展得咁成功，但背後承受嘅壓力相當大，仲成日有黑粉對佢作出人身攻擊添！不過，阿妹似乎冇乜受負評影響，仲話開開心心咁生活先係最緊要！

Enako可以話係百足咁多爪，登入其社交網，可以第一時間知道佢嘅最新消息，仲會搵到大量靚靚寫真添！

Profile

年齡：30歲

身高：5呎1吋

三圍：34F-24-34