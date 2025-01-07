許恩怡成新戲全片關鍵　Ian驚歎能力值爆燈

由藝人鄭伊健、MIRROR成員陳卓賢（Ian）、許恩怡、蔡思韵（Cecilia）領銜主演的新片《久別重逢》正上映中，有不少影評形容此片是「一封給男生的情書」，而戲中由許恩怡、蔡思韵分飾的「夏文萱」正正是成功俘虜男生內心深處的關鍵人物。有見及此，電影公司今日全新發布一條「夏文萱」角色介紹，Natalie和Cecilia不約而同形容角色帶來善良、熱情、開朗的感覺，道出此角深受歡迎的關鍵。

Cecilia飾演成長後投身社會夏文萱，她透露自己也被電影中的許恩怡打動：「我覺得夏文萱個底同許恩怡好似，我知道我要同Natalie合作嘅時候，我都會問我哋似樣㗎咩？但係我望住佢嘅時候，某啲眼神我係真係望到，好似我嘅細個咁，有一對好單純嘅眼睛，所以好觸動到我。」

至於飾演「少女夏文萱」的許恩怡今次在《久》片由頭帶到尾，角色更需要跨越兩個時空，許恩怡坦言認真對待劇本每一個細節，她說：「穿越呢件事本身已經有好多邏輯上嘅問題要考慮，例如故事發展，我穿越之後嘅身份，記憶有冇改變。我哋每一場之前都會坐低逐句逐句咁樣傾，每個細節都影響到自己點樣去演。」

至於跟許恩怡最多對手戲的Ian亦驚歎她的能量值，他指：「唔知點解佢有咁高嘅能量值，因為佢無時無刻都係好帶到歡樂畀身邊嘅人。」電影公司同時首度發放演員Ian身兼曲詞編唱的電影插曲《Tides》，Ian透過全英文歌詞，手執結他，簡單純粹地唱出角色「少年蘇昇華」真摯情感，帶領觀眾重拾美好的青春年華。而Ian日前於謝票場亦透露，他相信角色「少年蘇昇華」對「少年夏文萱」有着微妙的情感。