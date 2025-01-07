夜店女王　好性又瘋狂

夜店靚女多，配得上「女王」稱號，當然唔簡單，佢哋嘅身份可以係負責打碟嘅DJ、喺台上跳舞嘅Dancer、同客人傾偈猜枚嘅陪酒女郎，但喺四仔入面，呢啲女王有個共通點，就係非常好性，慾火一撻即着！

外冷內熱

女王有番咁上下地位，性格有啲高傲係好正常嘅事，但只要有男人係佢哋睇得上眼，就會露出熱情嘅一面，講緊嘅係四仔《Lavish #5》嘅劇情。影片由Slayed出品，搵嚟Jayden Cole、Anna Claire Clouds、Braylin Bailey等長腿脫星參演，故事講述呢班夜店女王平時Cool到爆，好多男人想一親香澤都慘食閉門羹……不過有位男士唔止知道背後真相，仲成為佢哋嘅入幕之賓！原來呢班女王嘅內心並非如外表般冰冷，仲好鍾意喺床上玩一王兩后，究竟呢位男士憑乜嘢贏得美人心？就留待大家自行揭盅。

雙重身份

身為夜店嘅鎮店之寶，聲色藝俱全，大把男人想埋身，偏偏一一被拒絕，究竟發生乜嘢事？想知道答案，千祈咪錯過由Brazzers製作嘅四仔作品《Kira Noir on Display》。影片由Lea Lexis執導，脫星陣容包括Lea Lexis、Kendra Cole、Apollo Moon等靚女，故事講述Lea Lexis係夜場天后，唔止外形出眾，而且才藝出色，裙下之臣多不勝數，但佢一直唔受溝……原來呢位天后有另一個身份，就係情慾派對嘅搞手，只要嗰晚唔使出Show，就會化身成派對淫娃，同大班男人胡天胡帝。既然身邊有無數男人，仲使乜喺夜店覓食呢？

台下荒淫

夜店女王每次登台都會成為眾人焦點，但台上嘅性感形象只係表面嗰浸，台下嘅私生活先睇到人目瞪口呆！由DORCEL製作嘅《Boldness》，就將呢位夜店女王嘅真性情Show畀大家睇！影片搵嚟Herve Bodilis執導，故事講述由Kelly Collins飾演嘅夜店天后，樣靚身材正，跳脫衣舞藝嗰陣零舍誘人，仲會邀請男粉絲到後台曳曳，又會喺廁所開戰，甚至會喺酒店玩3P，荒淫程度令人咋舌，點解玩到咁癲？背後原因睇到片尾都會開估！

碟評

稱得上「夜店女王」，樣貌標青同身材惹火係基本要求，喺3套作品中出現嘅女王符合晒上述條件，特別係《Lavish #5》嗰班長腿脫星，簡直正到無倫！至於《Kira Noir on Display》同《Boldness》嘅情慾演出都拍得好出色，話畀大家知乜嘢係真淫娃！