【是日通勝】

農曆十二月初九

甲辰年 丁丑月 丁丑日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、立約、交易

忌：置產、行喪、理髮

幸運方向：坐南向北

幸運數字：48、33、30

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：尋找真愛不可等運到，太被動難打破悶局。

金牛座：事業運強，財運亦急升，專注工作有着數。

雙子座：財運差，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

巨蟹座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

獅子座：工作投入感有待提升，才可走出眼前困境。

處女座：運勢不佳是暫時性，遇上麻煩要保持樂觀。

天秤座：思路清晰，處事恰當，遇上難題也不用怕。

天蠍座：勿高估個人能力，落實投資決定前要三思。

人馬座：財運跌幅顯著，在開源節流上要多下苦功。

山羊座：認清個人潛能，盡力做好，成功指日可待。

水瓶座：事業發展如魚得水，惟收入增長不似預期。

雙魚座：理財投資嘗到甜頭，毋須為物質生活操心。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）虎 事業旺

（跌）羊 心情差

鼠：斤斤計較沒好處，易跟同事發生爭執。

牛：說話要小心，教訓別人的口脗要不得。

虎：事業運上升，若有調職機會不要錯過。

兔：受壓力與疲勞煎熬，不要捱壞身體啊！

龍：做事要跟程序，急於求成將弄巧成拙。

蛇：有緣人走近身邊，單身者別錯失良機！

馬：投資忌輕舉妄動，小道消息不宜盡信。

羊：是日沖煞，情緒不穩，做事容易碰壁。

猴：健康運一般，身體有不適要盡快求醫。

雞：對很多事放不下心，有自尋煩惱之嫌。

狗：疑心重易觸怒伴侶，要尊重對方私隱。

豬：工作運不錯，可憑經驗克服各種難題。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

化解犯太歲

每年都會有幾個生肖「犯太歲」，當中程度有輕有重。2025乙巳蛇年犯太歲者包括：蛇、豬、虎及猴。每年冬至後已步入來年的氣運，可以開始佩戴蛇年的化太歲吉祥物。

蛇：犯本命年太歲

本命年犯太歲者，生活會出現不少變化，容易胡思亂想，也會影響決策能力。最適宜辦喜事，包括結婚、添丁、創業、轉工或搬遷等，有助化凶為吉。另外，也會影響健康運，避免參加任何高危的活動之餘，主動捐血或洗牙也有化解之用。有利生肖飾物：雞及牛形飾物

豬：沖太歲

在各種犯太歲類別中，以沖太歲的變化最大，尤其容易涉及各種人生大事，例如轉換工作、置業、搬遷、結婚或分離等。其中，感情關係最受影響，已有伴侶者如沒有計劃結婚或生兒育女，容易出現感情上的重大衝擊，主動訂婚、結婚、添丁或者聚少離多，皆有助穩定關係。單身者則容易開展感情，但較難穩定發展。有利生肖飾物：兔及羊形飾物

虎：刑太歲＋害太歲

刑太歲主有輕微麻煩及是非，容易影響人際關係，凡事低調為佳。害太歲影響相對較輕微，主有陷害之意，易有小人作祟，謹記少說話、多做事便可。有利生肖飾物：馬及狗形飾物

猴：刑太歲＋破太歲

刑太歲主有輕微麻煩及是非，容易影響人際關係；為免是非纏身及進一步影響情緒，凡事低調為佳。破太歲有破壞之意，代表固有關係容易遭受破壞或與人反目。流年宜加倍注意言行舉止，慎防禍從口出。有利生肖飾物：鼠及龍形飾物