竇靖童彈弓手洩蜜疑似出櫃　宋妍霏自曝情侶印記

天后王菲的女兒、內地歌手竇靖童，雖然演藝成就跟母親仍有一大段距離，不過戀聞就青出於藍，緋聞對象層面極廣，先後傳出與影后、日模、幕後、男歌手甚至中年大叔有曖昧。她最近更疑似跟「內地泫雅」宋妍霏官宣同性關係，被挖出種種「愛的證據」！

剛剛踏入28歲的竇靖童（童童），曾先後跟內地兩大影后周迅及周冬雨、日模水原希子、女星Angelababy的混血女時裝設計師Rebecca、女導演李孟橋、香港男音樂人蔡智光，甚至中年大叔傳緋聞，而她日前上載一張充滿戀愛意味的照片，迅即登上熱搜！相中是一對刺繡孖妹，奇怪的是她隨即秒刪圖片。正當網民覺得耐人尋味之際，跟韓星泫雅撞樣的29歲混血女星宋妍霏在社交網上載一張自拍照，她身上服飾的刺繡圖案，正正跟童童貼文中的圖案一樣，疑似隔空傳情！消息瞬間成為網上熱話，大批網民議論紛紛：「這肯定是情侶款啊！太明顯了」、「這是暗戳戳秀恩愛呢，沒想到啊！」

撐枱腳被撞破

為了進一步證明「童霏」關係匪淺，網民進行搜證，發現兩人大量洩「蜜」證據。雖然童童愛作中性打扮，宋妍霏則偏向女性化造型，但她們身上卻出現同款Cap帽、聯乘版波鞋、手機殼及背囊等，當中不乏頸鏈等情侶飾物，總之由頭撞到落腳，可見雙方品味一致。

除了打扮似到足外，網民繼續爆料指「童霏」不時蜜會，有人曾於2023年在澳門一間餐廳偶遇二人撐枱腳，當時她們面對面坐，邊食邊聊天，坐姿及神態盡顯親暱。去年3月，她們又被發現飛抵新加坡觀賞美國天后Taylor Swift的演唱會，文中形容「兩人坐在一起，跟音樂齊搖擺，不時在耳邊說悄悄話，笑容似熱戀的小情侶。」至去年10月，有內地傳媒拍得她們在屋簷下避雨的浪漫一幕，童童出手為宋妍霏擋雨，即使膊頭濕透亦懶理，受寵的宋妍霏以深情的眼神望着她。

有指二人是在社交場合或共同朋友介紹下混熟，亦有可能是拍攝內地劇《她的生存之道》時生情，劇中童童飾演拳手，在尋母的旅程上邂逅「百變女郎」宋妍霏。該劇目前尚未播出，而導演正是較童童年長12歲的李孟橋，雙方曾因合拍電影《只是一次偶然的旅行》而傳出在外地秘婚，不過李導已否認其事。傳出緋聞後，宋妍霏因童童的熱度被起底，她曾被拍得出入女同志吧，而過往的緋聞對象全是男性，唯一公開承認的男友是演員張一山，但男方傳出劈腿，令宋妍霏怒斬3年情。

周冬雨紋身惹揣測

竇靖童曾跟周迅及周冬雨等傳緋聞，兩位影后跟宋妍霏一樣，同是骨感美人。而周冬雨、宋妍霏及童童身上同樣有紋身，有指這是她們在藝術上的表達方式，當中周冬雨早前出席活動時，被發現腳上的長線紋身，跟童童下巴的線狀紋身相似，網民猜測她是配合童童而留下該紋身。

童童之前接受訪問時，坦言不希望大家關注她身上的紋身，只希望大家關注她的音樂，又毫不忌諱大談感情觀，表示會勇敢追尋真愛，亦會珍惜身邊的每位朋友。對於她與周迅的「忘年之交」，她指雙方在一起的感覺相當好。

新歡激咀鹿晗撬牆腳？

童童的新緋聞對象宋妍霏，4年前曾與內地男星鹿晗拍攝劇集《穿越火綫》，劇中他們上演一幕長達1分多鐘的激吻戲，更咀到伸脷，播映時因大尺度引起網民激烈反應。鹿晗之前多次盛傳跟女友關曉彤分手，更一度爆出跟宋妍霏搭上，關係耐人尋味。有媒體曾大爆疑是鹿晗在賓館開房的照片，男方上身赤裸，女方則長髮披肩，但由於攝像鏡頭太遠，加上照片模糊，無法確定該男子是否鹿晗。事件很快就發酵，有指相中女子是曾跟鹿晗拍過《上海堡壘》的孫嘉靈，另一說法則是宋妍霏。當時宋妍霏第一時間出面否認，斥有人胡亂造謠，希望外界不要誤信傳言。