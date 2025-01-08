娛圈單打︱沉浸體驗KK園　墮騙局定博宣傳

一度令人聞之色變嘅KK園區求職騙案，隨着多地政府加緊宣傳，受害人數有所減少，當中單係中國內地，就曾將受害人被騙事迹拍成電影《孤注一擲》，非常警世。之不過，橋唔怕舊，最緊要受，日前駭然傳出中國三線奀星被騙到泰緬邊境失蹤，疑似墮入求職陷阱！

呢位奀星名叫王星，曾演出電影《葉問3》、劇集《你是我的榮耀》、《玫瑰的故事》等，不過戲份極少，做完都冇人記得。殊不知，佢女友日前發文，話男友前赴泰國拍戲，不久即失聯，懷疑被挾持到邊境KK園區！

訊息發出後一石激起千重浪，舒淇、秦嵐等一線女星紛紛轉發祈求平安。不旋踵各樣消息瘋傳，一時話王星被人剃光頭虐待，一時又話佢不在人世。女友則向中國駐泰國大使館及泰國警方求助，事情愈鬧愈大，連泰國總理都發聲。神奇嘅係，泰國電視台尋日聲稱成功尋獲王星，目前人在緬甸，將盡快送回泰國，同時不忘強調，王星係自願前往當地拍戲。

嗱，成件事疑點重重，電視台揚言係泰國警方成功尋人，神速成咁，緬方仲要咁順攤，背後究竟係一場誤會，定係事情鬧大，為免整個詐騙集團被連根拔起，所以快快放人，真係要等王星現身說法至知。

之但係，都咁大個人啦，明知泰緬一帶騙案猖獗，KK園區駭人聽聞，係咪自己都要留神啲？咪三九唔識七請你拍戲，就傻更更跟人去至得㗎！唔通真係沉浸式體驗KK園區咩！點都好，最緊要人冇事，話唔定大難不死必有後福，多咗人識，唔使再四圍求職，可以留番喺自己地頭織織復織織！