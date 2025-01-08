經典民歌組合Peter, Paul, and Mary 成員Peter Yarrow離世

美國60年代經典民歌組合Peter, Paul, and Mary 成員Peter Yarrow昨日於紐約城西的寓所離世，享年86歲。

據其發言人表示Peter 4年前患上膀胱癌，而Peter的女兒有發聲明宣布老父的死訊。她形容父親是「無畏的龍」：「全世界都知道Peter Yarrow是一位標誌性的民歌活躍家，但這位傳奇人物的背後正如他的歌詞所暗示的那樣慷慨、富有創造力、熱情、俏皮和有智慧的。」除了Peter之外，Peter,Paul and Mary女成員Mary Travers 2009年亦不幸離世，目前只剩下87歲的Paul Stookey。

Peter,Paul and Mary於1961年成立，他們創作過很多經典民歌如《Puff the Magic Dragon》與《The Great Mandala》等，他們亦翻唱過不少名歌如《Where Have All the Flowers Gone？》、《500 Miles》與詩人歌手卜戴倫（Bob Dylan）創作的《Blowin' in the Wind》。

Peter與組合過往多次來港表演，其中2004年Peter就與女兒Bethany Yarrow來港舉行演唱會，2012年，Peter亦應港大邀請到校內中山廣場表演，吸引過百名師生到場。此外，Peter於2015年亦獲香港「民歌王子」區瑞強邀請來港參與《區瑞強不老傳奇60演唱會》演出任星級嘉賓，台上2人合唱《Don’t Laugh At Me》、《Puff The Magic Dragon》以及《Blowin' in the Wind》。據知區瑞強和Peter早已相識，他們一直只用電話、電郵通訊。直到後期才正式會面並一見如故。