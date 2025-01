經典民歌組合Peter, Paul, and Mary 成員Peter Yarrow離世

美國60年代經典民歌組合Peter, Paul, and Mary 成員Peter Yarrow昨日於紐約城西的寓所離世,享年86歲。

據其發言人表示Peter 4年前患上膀胱癌,而Peter的女兒有發聲明宣布老父的死訊。她形容父親是「無畏的龍」:「全世界都知道Peter Yarrow是一位標誌性的民歌活躍家,但這位傳奇人物的背後正如他的歌詞所暗示的那樣慷慨、富有創造力、熱情、俏皮和有智慧的。」除了Peter之外,Peter,Paul and Mary女成員Mary Travers 2009年亦不幸離世,目前只剩下87歲的Paul Stookey。

Peter,Paul and Mary於1961年成立,他們創作過很多經典民歌如《Puff the Magic Dragon》與《The Great Mandala》等,他們亦翻唱過不少名歌如《Where Have All the Flowers Gone?》、《500 Miles》與詩人歌手卜戴倫(Bob Dylan)創作的《Blowin' in the Wind》。

Peter與組合過往多次來港表演,其中2004年Peter就與女兒Bethany Yarrow來港舉行演唱會,2012年,Peter亦應港大邀請到校內中山廣場表演,吸引過百名師生到場。此外,Peter於2015年亦獲香港「民歌王子」區瑞強邀請來港參與《區瑞強不老傳奇60演唱會》演出任星級嘉賓,台上2人合唱《Don’t Laugh At Me》、《Puff The Magic Dragon》以及《Blowin' in the Wind》。據知區瑞強和Peter早已相識,他們一直只用電話、電郵通訊。直到後期才正式會面並一見如故。