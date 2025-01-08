轉廢為寶 | 洗頭水不止洗髮

洗頭水作為家中必備的日常消耗品，一不小心買到不適合自己髮質的產品，怎麼用都不合心意，只能丟在一旁，重新購入新品。至於不好用、甚至過期的洗頭水，除了丟到垃圾桶，還有甚麼用途呢？其實只需將清洗物品換一換，就可以變廢為寶！

1.清潔化妝掃

喜歡化妝的女生，家中一定有不少化妝掃，每次清洗都是大工程，而且還十分消耗專用化妝掃清潔液。化妝掃主要分為動物毛和人造纖維兩種，動物毛具有毛鱗片，與人的頭髮結構很相似，加上專用清潔劑與洗頭水同樣含介面活性劑，因此十分適合用洗頭水清潔化妝掃，不但洗滌過程更溫和，還能輕鬆去除用過化妝掃上的油脂、粉末和蠟。只需在杯中加入洗頭水和溫水，將化妝掃放入其中不斷攪拌，再以清水沖淨晾乾即可。

2.清潔頭部用品

與頭部相關的產品都可以用洗頭水清潔，不但去油脂能力強勁，還能留下淡淡清香，像是枕頭套的頭油、異味，用洗頭水清洗就再適合不過。穿搭神器「帽子」也需要定時清潔，先在水中加入適量洗頭水，然後沾濕牙刷刷洗帽子內部，特別要留意與額頭緊貼的帽緣部分，不但容易有汗漬，還會沾染粉底、粉餅等化妝品，需要多加清潔。至於經常與髮絲親密接觸的梳具，也要定期清潔，不然長久累積的皮脂、皮屑便會在梳頭的過程中帶回到頭髮上，可放在裝有溫水的水槽中，再加入兩泵洗頭水，浸泡約10分鐘，有效溶解頑固油脂；然後再用牙刷將梳子的每一個角落都清潔一遍。

3.清潔羊毛衣物

隨着逐步降溫，不少人都出動各種羊毛製品，例如毛衣、針織衫和打底衫等，而用洗頭水來洗護羊毛就再適合不過，皆因當中含有柔順劑，有不俗的清潔力之餘，還能呵護羊毛製品，只需清潔時加入兩泵洗頭水即可。