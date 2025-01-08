【簡潔生活學】舊衫的意義

早前在某個年度音樂頒獎典禮上，已多年沒出席的歌手鄭秀文Sammi「驚喜地」再次奪得「我最喜歡女歌手金獎」。當日她再穿上24年前獲「我最喜歡女歌手金獎」時同一套紅色西裝外套，因為這套衣服對她來說意義重大，記載着對歌迷及頒獎單位的情感。

這麼多年後能再穿上同一套衫還很時尚，除了讚嘆她身材氣質保持得好，也驚訝衣服還保留着，難道她有一個大貨倉？

事實上，她在去年年頭決心做了一次很大規模的斷捨離，把囤積在父母家的衣物，痛痛快快清理好，而在執拾、篩選、分類後，她發現了自己以往購物太瘋狂了。

做藝人、歌星因為工作需要，要買很多衫或配飾，打造不同形象，衣飾數量比普羅大眾多兩、三倍，甚至十倍，都是可以理解。我就曾經到過一些網紅的家居，所有的櫃桶爆滿，服飾不斷向高空發展，去到「臨界點」才決心斷捨離，最終發現衣物堆中，除了常穿的，還有3大類：1.買了未穿過、2.大量同色同款的、3.具紀念價值而不想掉的。

以上情況，其實在一般人的生活中也常出現。

無法斷捨離，很多時源自情感的羈絆，「這件曾經很喜歡的……這件是減價買而未穿…這件是名牌貨過氣但不捨得掉……這件現在穿不下減肥後就可以穿了……」

不要再為自己找藉口！曾經喜歡的就讓它成為過去，要穿就穿現在喜歡的；要等變瘦後再穿，何不到時買新衫來賀自己減肥成功？名牌貨現在不想穿，再放多一年只會更過氣；減價買了一直不穿，不如轉贈、回收或放上二手網賣掉，讓它找個好主人吧！

看看Sammi，她透過斷捨離，認識自己，明白自己喜歡甚麼及真正需要，相信可為你帶來一點啟發吧！

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作者為MCM專業收納服務公司創辦人Kitty Wong及其團隊

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