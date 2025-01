現年43歲的《魔戒》(The Lord of the Rings)系列美國男星伊利亞活(Elijah Wood)與美國電影監製女友Mette-Marie Kongsved拍拖多年,伊利亞日前接受網台訪問時「爆響口」稱她為「老婆」自爆婚訊。

他表示自己為家人、子女及妻子感好恩惠,雖然他沒有提及幾時結婚。不過有傳他與女友於除夕在瑞典舉行小型婚禮,只有80位好友及家人出席。他們於2018年開展戀情並育有1子1女。Mette-Marie於2017年與伊利亞因合作電影《I Don’t Feel at Home in This World Anymore》而結識,之後兩度合作。