何雁詩日日以淚洗面 　「天使」囝囝唔識講嘢：全家人都學緊手語！

歌手何雁詩今日（8日）擔任港台節目《照顧者們》的活動司儀，育有患罕見病「天使綜合症」兒子的她，分享家庭近況，同時向照顧病者家屬送上鼓勵。阿詩接受訪問時指2歲半囝囝早前在美國接受完3星期的治療後大有進步，她說：「以前爬唔到，依家識爬，同埋活動範圍大咗，希望有朝一日可以拖住佢行，不過佢就做唔到運動，（學識講嘢未？）『天使綜合症』嘅小朋友係唔識講嘢，所以我同全家人都學緊手語，希望佢大咗可以同溝通，其實佢今日進步過昨日，我已經好滿足。」

她又指囝囝在每日接受5小時的過程中，因為太攰而日日爆喊：「其實佢唔知點解要接受療程，所以好扭計，不過佢咁細個，完成療程都好叻啦，我就係佢療程最後一日喊，不過係開心嘅眼淚。」

問到農曆年和囝囝有何慶祝節目？她指老公會隨父母帶囝囝到日本旅遊，而她則留港工作，她說：「我嚟緊會參加高爾夫球比賽，仲會有其他嘢做，我想出嚟做嘢，唔係日日湊仔，做嘢先可以平衡到心理。」又指《照》節目可帶出能量，因為外界只關注特殊病患者，其實照顧病者的身邊人，其心靈也需要人關懷。