葉振棠方伊琪下月合體開騷　獻唱經典劇歌晒唱功

歌手葉振棠和方伊琪（方姨）今日宣布2月24日於文化中心舉行《電視經典金曲情演唱會2025》，多年來2人合作無間開演唱會，今次葉振棠主力唱麗的年代的劇歌，方姨就會獻唱無綫劇歌，方姨兒子謝卓達亦會與葉振棠合唱《難為正邪定分界》，而方姨同葉振棠則會合唱多首民初及武俠劇歌，共30多首金曲，令觀眾聽出耳油。由於開騷日仍是正月，方姨笑言：「棠哥可派利是畀我哋。」他笑言通常都會收到利是，覺得過年期間唱電視金曲會更有共鳴，勾起好多回憶。

葉振棠在開騷時便踏入81歲，他表示每日堅持練唱歌2、3個小時，及會急行做運動，問是否需要忍口？他笑言一年到晚都要忍口為健康着想，他說：「原本我唔再唱，但醫生叫我繼續唱，話唱歌都係運動，我之前講過告別樂壇，但唔係完全唔做，只要慈善我都會做，好像今次都係為弱勢社群做慈善，之後可能會去美加登台。」方姨亦表示葉振棠多年冇變，能人所不能，爆他試過三星期內連跑12場美加騷，其中有60小時在飛機上，讚他非常犀利。葉振棠坦言不會再開紅館騷，自己更喜歡開細場，可以與更多歌迷見面：「紅館壓力好大，有票房壓力，又要開會好多嘢，自己希望企上台做到100分。」至於方姨原本一月獲邀到美加登台，但就因天氣寒冷而推掉，笑言自己近來較「小產」。