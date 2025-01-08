應節烘焙新品　團圓歡聚好滋味

農曆新年除了必備鹹甜年糕外，當然少不了送禮自用皆宜的烘焙美食，不少品牌亦趁金蛇年將至推出多款應節滋味，讓巴絲打可以團年歡聚開懷吃喝。

人氣小店

本地人氣烘焙店，由蝴蝶酥及曲奇素來備受不少人喜愛，今個農曆年，品牌推出多款禮盒，於即日至1月25日期間預訂，並於即日至2月15日期間提取。新品中要數新年期間限量推出的「酥Yummy雜錦禮盒」必是人氣之選，以喜慶橙紅色配上壓花燙金設計，配上磁石硬身禮盒及手挽，大方典雅，禮盒盛載招牌蝴蝶酥、宇治抹茶、宇治焙茶和伯爵茶、法國咖啡和濃郁花生口味等曲奇，以及榛子朱古力酥條，作團圓茶點一絕。另一全新禮盒「茶香曲奇及蝴蝶酥禮盒」就有招牌蝴蝶酥、宇治抹茶、宇治焙茶和伯爵茶3款茶味曲奇，茶控必試！至於人氣的「精選蝴蝶酥及曲奇禮盒」，就有品牌兩大招牌美食，包括招牌蝴蝶酥及5款鬆化曲奇。此外，品牌同步新推7款曲奇單品，分別是宇治抹茶、宇治焙茶、伯爵茶、比利時可可、法國咖啡、花生和意大利榛子，曲奇控及茶控大可以因應個人喜好而選擇心水口味。另外，茶味蛋糕大家試過未呢？小店推出3款茶味蜂巢蛋卷禮盒，分別宇治抹茶、宇治焙茶，及全新的伯爵茶蛋卷，口感鬆脆，茶香突出，是香茶及咖啡的好「伴侶」。

萌趣款式

本地餅家今個新年，與卡通角色人氣合作，推出全新設計的賀年禮盒，好似模仿炮仗外形的「賀年炮仗禮盒」，內有角色造型的迷你亞嫲糖年糕、迷你椰汁糖年糕、花生脆糖、黑糖杏仁脆糖、、歡樂笑口棗及鬆化香酥角。而「賀年什錦蛋卷禮盒」則有特濃朱古力蛋卷及牛油蛋卷。此外，品牌於即日至1月20日及至20日分別推出限時賀年套裝優惠及限時回贈優惠，巴絲打可以優惠價入手4款套裝（好似精選迎春禮盒 + 蝴蝶酥杏仁條禮盒或豪華聚寶禮盒 + 什錦鳳凰卷禮盒等），以及每消費指定金額可獲現金券一張等。會員於推廣期買滿指定金額更可獲一套4款設計的精美賀年熊貓揮春，於即日至1月15日期間可以優惠價選購全新賀年禮盒等。另外，指定信用卡或電子錢包亦同樣可以優惠價選購賀年美食及禮盒。