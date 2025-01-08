陳慧嫻紅館騷終極加場　落力Keep Fit着靚戰衣

歌手陳慧嫻出道40周年紅館演唱會《The Fabulous 40 Priscilla》，本月21日開鑼，今日宣布終極加開大年初二場，合共6場演出，大年初二有煙花匯演，演唱會將延至晚上9時開騷，配合觀眾欣賞完煙花，然後入場聽歌，與歌迷一起度過大年初二。

陳慧嫻今日在新蒲崗為演唱會排舞，身形愈來愈Fit的她，與舞蹈員載歌載舞，她笑言農曆新年開騷，期盼收到利是會更開心。每次演唱會都會有串燒跳舞歌，今次亦不例外，將會有12、13分鐘長的跳舞歌，又會有時代舞和藝術部分。提到今次有不少歌曲改編，雖然耳熟能詳，但編曲不同，對她是一大挑戰。她讚舞台戰衣好靚，笑稱自己個子細粒，必需穿傘裙，但對瘦身進度仍未感滿意，不敢上磅，不想令自己失望：「上兩次開騷我好瘦，可以唔食嘢，但冬天唔可以唔食飯，擔心會病，唔食飯唔得，會唔夠力。」而且練歌排舞已用了所有時間已沒有時間再做運動，不過相信跳舞都會瘦。

陳慧嫻又透露演唱會嘉賓包括有張敬軒和好友李克勤。至於會否再加場？她表示是終極加場了，「對體能有信心，無體力就靠意志力！」又表示屋企一向不吃開年飯，但團年飯又撞正開騷，所以惟有之後慶功食飯補數。父母每場都會捧場，講笑爸爸更會做巡場，「爸爸負責巡場收風，佢唔會睇其他人嘅演唱會，淨係睇我嘅演唱會，哈哈！」