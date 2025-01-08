Nowhere Boys成立歌友會　Van親自下廚慰勞粉絲

樂隊Nowhere Boys出道10年，近日終成立歌友會，日前更舉辦首個聚會，席間與粉絲大玩集體遊戲及交換禮物，他們又送出私伙禮物抽獎。主音Van即場煮龍蝦芝士通粉「勞軍」，鼓手Nate親自沖棉花糖朱古力，結他手Ken則帶來珍藏鐵觀音茶葉同大家分享，琴鍵手漁佬和低音結他手Hansun就大講笑話娛賓，場面溫馨又熱鬧。

期間，他們跟粉絲分享每首歌的小秘密，Van自爆《The Boy Who Wouldn’t Grow Up》是為太太Wendy而作：「呢個歌名係形容一個大家好熟悉嘅卡通人物『小飛俠』（Peter Pan），其實係我好早期寫畀Wendy，因為Peter Pan女主角叫Wendy。」公開放閃，全場歡呼。

壓軸環節由5位成員送出私伙禮物作大抽獎，將氣氛推向高潮，切蛋糕和全場大合照後，Van感性說：「點解一路都唔實行搞Fans Club？首先我哋從來都唔認為我哋係偶像，由始至終我哋都好少形容你哋係粉絲，通常稱做『樂迷』或『朋友仔』，希望唔好當呢個係粉絲會，而係一個Friends Club，我哋5個都想同你哋係朋友關係。」