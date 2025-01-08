脫星教前戲　快感爽到痹

男女準備曳曳，前戲好重要，可以放鬆身心、刺激性慾、增添情趣，但有乜嘢渠道可以學到箇中技巧？與其聽性學家講解，倒不如向身經百戰嘅脫星偷師！

妙用巨乳

男人喺床上迎戰巨乳尤物，總係忍唔住飛擒大咬，查實女方只要識得利用一對車頭燈嚟調情，唔止氹得對手Happy，自己亦會更興奮！由Bang Bros Productions製作嘅《Big Tits Round Asses #71》，搵嚟4位巨乳脫星Jennifer Mendez、Kay Lovely、Nola Exico同Luna Mills登場，示範點樣喺前戲中善用一對巨乳。可能有人會話，識得手口並用、又夾又搓咪得囉，講就容易，但做起上嚟有一定難度，有呢班脫星親自指導，埋身肉搏時，自然能達到水乳交融嘅效果。

舞動身體

前戲有好多種玩法，又點會得含、吹、舐、啜呢幾招，片廠Evil Angel出品嘅《Pleasure Vixens #2》，就大家點樣利用身體嚟調情。影片由Mick Blue同Maestro Claudio聯手執導，搵嚟Ameena Green、Vanessa Marie、Linda Lan同Phoebe Kalib擔任「導師」，佢哋唔止樣靚身材正，仲做過艷舞女郎，其中Ameena Green更讀過由性學教授開辦嘅調情課程，絕對有真材實料！查實片中所講嘅身體調情，唔止喺透過舞蹈嚟色誘對方，仲藉住身體接觸嚟產生挑逗感，再深入一啲嘅內容，就留待大家慢慢睇。

扮嘢夠盞

調情方法有N咁多種，當中有唔少鍾意角色扮演呢一招，但點先玩得到肉？不妨參考由Sweet Sinner製作嘅《Kinky Roleplay #2》。影片由Adrianna Luna、Lily LaBeau、Pepper XO等人氣脫星參演，佢哋嘅演技出色，除咗扮演四仔迷喜歡嘅護理員角色，仲會喺片中示範學園風、調教系女王等玩法，仲會細談箇中奧妙，點樣令對手興奮起嚟，對情趣角色扮演新手嚟講，起到啟發作用。

碟評

講到前戲嘅實戰經驗，脫星敢稱第二，相信冇人敢稱第一，由佢哋親身示範，最有說服力！其中教大家點玩球技嘅《Big Tits Round Asses #71》，從學嘢角度到官能刺激都係不容錯過嘅佳作，而《Pleasure Vixens #2》同《Kinky Roleplay #2》嘅玩法，亦令人留下深刻印象。