【是日通勝】

農曆十二月初十

甲辰年 丁丑月 戊寅日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：移徙、安床、掃舍

忌：祭祀、出行、置產

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：11、25、32

幸運顏色：紅色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：生活稱心，沒有煩惱，要懂得感恩和知足。

金牛座：事業遇阻力，財運呈跌勢，士氣受到打擊。

雙子座：工作多甩漏，檢查清楚細節，防意外發生。

巨蟹座：運勢回落，但仍勝過不少人，保持平常心。

獅子座：各方面運勢皆下跌，保持低調可避免惹禍。

處女座：投資策略可以進取一點，容易有意外收穫。

天秤座：愛情運急跌，處理男女關係切忌拖泥帶水。

天蠍座：獲幸運之神眷顧，感情生活可望如魚得水。

人馬座：工作中找到樂趣，可暫忘一切不愉快的事。

山羊座：不要因運滯而垂頭喪氣，對自己要有信心。

水瓶座：愛情運不錯，主動噓寒問暖，伴侶更愛你。

雙魚座：事業運較強，宜專注工作，勿為私事分心。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）馬 桃花旺

（跌）猴 多煩惱

鼠：偏財旺，投資可小試牛刀，有意外收穫。

牛：有望遇上命裏注定的人，單身者加油！

虎：多勞多得，肯付出努力會有理想回報。

兔：工作運上升，多與人合作，無往而不利。

龍：疑心太重冇好處，對伴侶要多點信任。

蛇：面對誘惑要自律，切勿做出越界的事。

馬：得到朋友助攻，感情生活可打破悶局。

羊：易惹是非，面對意見分歧時要沉住氣。

猴：是日沖煞，運勢變差，很多事要操心。

雞：事業發展不乏機遇，是時候放手一博。

狗：抵抗力下降，注意個人衞生不可鬆懈。

豬：財運稍遜，必須帶眼識人，提防騙子。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

行車風水改運技巧

汽車作為人們日常生活中的重要交通工具，其外觀、顏色、車牌號碼都會對車主的運勢產生一定影響。在購買和使用汽車時，需要根據風水學的原理來選擇吉利的顏色、車牌號碼、擺放位置等。

1.挑選適合自己的愛車

中國古代先哲將宇宙萬物分類為五種基本構成要素，即所謂五行，而座駕中的五行，也就是金、木、水、火、土。汽車的外形、顏色、內飾等，所屬的五行完全不一，例如帶圓形元素的車輛所屬五行為金，而白色與乳白色系列車輛也屬金。選擇適合自己八字的車型與顏色，能使車主的運程更上一層樓。

2.車牌數字對車主的影響

一般人認為，「8」與「發」同音，代表吉祥喜慶。從風水學角度來說，「8」字代表坤卦，有吉祥好運之意，所以很多朋友在選擇車牌時，會考慮6、8、9之類，但這些數字未必適合所有人。車牌號碼與車主自身所缺的八字喜忌五行能相補，則會愈開愈順，如意吉祥。以下是五行對應的車身顏色及車牌數字：

木：1、2屬木。對應顏色為青、綠色系列。

火：3、4屬火。對應顏色為紅、紫色系列。

土：5、6屬土。對應顏色為黃、土黃色系列。

金：7、8屬金。對應顏色為白、乳白色系列。

水：9、0屬水。對應顏色為黑、藍色系列。

3.汽車風水吉祥物

為了裝飾愛車，令車內環境更美觀，選用特別設計的車掛，不僅具觀賞價值，最重要是富有出行平安、順利吉祥的寓意。