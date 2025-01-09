李幸倪摘金回饋支持者　獻聲合唱陪網紅追夢

歌手李幸倪為事業奮鬥15年，早前終於成就解鎖，在《叱咤》摘下首個女歌手金獎。事隔5日，她在無預警下推出全新合唱歌，藉此為追夢者打氣，網民對此大表讚賞，更揚言要力推她明年再奪「女金」！

李幸倪（Gin Lee）在剛過去的兩個樂壇頒獎禮大放異彩，橫掃《新城勁爆頒獎禮》及《叱咤樂壇頒獎禮》歌后寶座，當中首度摘下「叱咤樂壇女歌手」金獎圓夢，她事後在社交網撰長文分享感受：「追夢好似一場馬拉松，雖然好攰好攰，但你一定要相信自己，你比你想像中嘅自己更加強大，只要你唔放棄，你一定會喺自己最好嘅時間到達目的地。」

一直全力支持追夢者向理想進發的她，日前陪追夢者踏出夢想第一步，與熱愛唱歌的網紅「肥豪」推出合唱歌《疫後遺物》並拍攝MV，促成今次合作的原因，是「肥豪」去年在社交網上載翻唱Gin Lee的《新牌仔》影片段，獲Gin Lee親自留言讚好，「肥豪」的經理人隨即聯絡英皇娛樂洽談合作，結果Gin Lee及唱片公司一口答應，令他破天荒可跟出爐歌后聯乘出新作！

邀舒文助陣

Gin Lee在社交網力推《疫》，並表示：「玩都要認真玩！」她指今次是被「肥豪」及其經理人的誠意打動，而出歌要有水準，所以請來著名監製舒文幫忙。她指「肥豪」將壓力變成推動力的精神令她感動，認為每個人心裏都有難以克服的心魔，但他證明了只要全力以赴就會獲得成功，她藉此勉勵網民：「咩行業都好，大家多啲鼓勵、推動，先可以實現更多意想不到嘅目標。」她又透露短期目標是與「肥豪」進行現場演出，請網民「集氣」：「大家幫吓忙，狂Loop我哋既MV，過百萬Views，肥豪就會現場開金口㗎喇！」