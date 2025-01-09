東方日報C2：古天樂降呢配角　造就林峯爭影帝

影壇盛事香港電影金像獎第1輪投票現正展開，為取得更多入圍機會，電影公司在報名時都花盡心思，今屆亮眼位之一，要數電影《九龍城寨之圍城》的林峯，他與古天樂均為影片主線人物，但「男主角」一欄只有林峯，古天樂與其他演員報名爭配角，明顯想谷盡林峯攞影帝「入場券」！金馬影后鍾雪瑩的電影雖未正式在港上映，但用「奇招」取得報名資格，實行與大熱衛詩雅一較高下！

《第43屆香港電影金像獎》將於4月27日舉行，首輪評審投票正火熱進行中，凡於2024年在香港正式上映的電影均有報名資格，電影名單亦已發放給「第一輪專業評審團」手中，多年來電影公司為爭取票數，在報名各大獎項時都會各出奇謀，望增加入圍勝算，而今年特別之處亦相當多，其中早已被視為今屆金像獎大熱電影的《九龍城寨之圍城》只報了林峯角逐最佳男主角，片中主線人物「龍捲風」古天樂則與劉俊謙、伍允龍等齊齊報名爭配角提名，身為林峯老闆的古天樂明顯不想「自己人打自己人」，令林峯多一分機會爭影帝！而另一有趣之處，林峯兩位好友黃宗澤及吳卓羲雖不算電影常客，但他們均有影片報名爭影帝提名，3兄弟都算有緣。

除了《九》片報名有特別安排，電影《盜月者》亦一樣，姜濤在片中只屬「特別演出」，但報名時則與張繼聰、白只、Anson Lo以及Edan齊齊納入男主角一欄，而《臨時劫案》的郭富城、票房麻麻的《傳說》男主角成龍都有份報名，加上好戲之人劉青雲、吳鎮宇等，應有一番競爭！

至於同樣被睇高一線的還有英皇電影《破．地獄》，女主角衛詩雅早前先後憑電影狂掃「亞太影展」、「新時代金揚花獎」、「澳門國際電影節」及「華鼎獎」共4個影后獎，故今次報名金像獎最佳女主角，入圍可謂「坐定粒六」，亦大有機會奪獎，不過剛於去年11月奪得台灣金馬獎影后的鍾雪瑩，其主演作品《看我今天怎麼說》雖未正式上映，但因該片去年於常規放映電影場地上映了至少5場，故亦擁有報名資格，食住金馬獎的聲勢，大有資格與衛詩雅一爭天下！

MIRROR全員同片爭提名

另外，除了報名演員獎項的「擺位」外，亦有不少電影選擇「大堆頭」報名，其中由男團MIRROR全員主演的《12怪盜》，在報名金像獎男主角項目上便列出12位成員的名字，而電影《臨時劫案》則有王敏德、張松枝等10名藝人同時報名男配角，與電影《愛情城事》睇齊。因同一電影於同一項目有多人報名，分分鐘會出現票源分流的問題，所以如此大包圍情況頗為罕見。

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