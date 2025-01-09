蔡卓妍護嬌心切讚身心健康　朱栢康望成吳家忻新對象

藝人張繼聰（阿聰）、蔡卓妍（阿Sa）、MIRROR成員邱士縉（Stanley）、吳家忻（Kayan9896）、朱栢康（朱康） 昨晚（8日）出席主演賀歲片《祥賭必贏》宣傳活動，現場吸引大批粉絲到場外，阿聰太太謝安琪帶同囡囡到場支持，一家三口幸福滿瀉。

阿Sa指戲中是病態賭徒，與不愛賭博的阿聰一見鍾情而閃婚，所以要隱藏賭癮。她說：「收到劇本覺得正，我本身唔鍾意賭錢，但會打吓麻雀，我唔熟玩啤牌，所以要苦練吓。」又指跟一班演員有共同朋友，所以打算包場請朋友睇《祥》片，更爆張繼聰、朱栢康和Stanley好搞笑，她笑謂：「佢哋經常講無聊嘢呀。」她又謂Twins完成世界巡唱後，患上於「煞科候群症」，完騷後就抱恙，加上在新曆新年期間出席不少派對及生日會，連聲音都沙啞，現咳出痰後聲音已有好轉。

至於有網民指鍾欣潼（阿嬌）在巡唱身材翻脹，護嬌心切的阿Sa重複說：「開心，健康就得，佢依家健康開心。（網民又話阿嬌跳舞Hea？）攰啫！」有指阿嬌傳出當內地網紅余衍隆「小三」的緋聞，問到阿嬌現時的感情生活，阿Sa說：「咁大個人啦！（你感情生活呢？）自己有分數。」

阿聰表示拍攝該片ending時很開心，後期更有點「暴走」，指該片是自此一家的破格電影，農曆年會約阿Sa一齊謝票，因為合作融洽。對於今年另外有兩部賀歲片上映，問到可有票房壓力？阿聰坦言最好一齊好票房，希望可以來個Crossover謝票，最理想是偕所屬公司的老闆古天樂新片齊謝票。

問到票房好可會派福利？阿聰笑說：「係咪應該派福利畀我！最緊要多票房，但我都有信心。」談到太太與囡囡到場支持，阿聰笑笑囡囡主要到現場的商場夾公仔，已將銀包送給囡囡任用，又謂太太出席活動也會到場支持，對方坐公司車，而他會駕電單車過揸車癮，可謂一石二鳥。

片中飾演中韓混血兒的朱康，笑言除導演覺得他似韓國人外，從少到大都被指似日本人、韓國人，甚至蒙古人，但只不似香港人。問到似韓國人可增加姻緣運，他坦言恨有姻緣，因為已單身6至7年，對擇偶條件求感覺。當提議可考慮剛和百億富三代男友馬桂烽分手後的Kayan9896，朱康即笑言：「可以呀！」而失戀的Kayan9896表示心情好OK。朱康即搞笑謂可跟她談戀愛，和她一拍即合。

問到Kayan9896在社交網分享匿在枱底食提子的片段，她解釋是西班牙傳統，於晚上12時正匿在枱底吃12粒提子，及着不同顏色的內褲就可如願以償。她說：「我着咗黃色內褲，求事業同金錢。」問她為何不求姻緣？朱康搭嘴笑指她已求得自己，Kayan9896聞言讚朱康是理想對象，既穩重、風趣又搞笑兼識演戲。有指兩人有年齡差距，朱康說：「咩世紀呀！成年就得㗎啦！」

Stanley表示首度演賀歲片，自少有睇賀歲片習慣，所以可參與演出開心又榮幸。談到可感票房壓力，他說：「票房唔喺我度啦！喺導演度。」