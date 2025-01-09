《演員工會獎》提名公布　「金球出爐影帝后」艾哲倫保迪與狄美摩亞再爭獎

《金球獎》舉行完畢，作為奧斯卡指標的《第31屆演員工會獎》（SAGA）即將於香港時間下月24日早上舉行，提名名單香港時間昨夜公布。由於加州山火的關係，原定現場公布的活動取消改發新聞稿公布名單。

之前於《金球獎》勇奪劇情組影帝的《粗獷派建築師》（The Brutalist）美國男星艾哲倫保迪（Adrien Brody）順利入圍，與《Queer》的丹尼爾格力（Daniel Craig）、《教宗選戰》（Ralph Fiennes）以及《搖滾詩人：未知的傳奇》（A Complete Unknown）的添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）等爭影帝寶座。而影后方面，「出爐金球影后」《完美物質》（The Substance）的狄美摩亞（Demi Moore）再獲提名，與《魔法壞女巫》（Wicked）的Cynthia Erivo、《阿諾拉》（Anora）的Mikey Madison以及《毒王女人夢》（Emilia Pérez）的誇性別女星Karla Sofia Gascon等再度爭獎。相反，之前憑巴西電影《I'm Still Here》獲《金球獎》劇情組最佳女主角的Fernanda Torres卻不獲提名，令人意外！

電視提名方面，於《金球獎》獲4獎的日本武士劇集《幕府將軍》（Shogun）在《SAGA》再下一城獲4獎提名，其中「金球視帝后」真田廣之與澤井杏梨再獲提名劇情組最佳男女演員，其中，真田更與同劇另一日本男星淺野忠信正面交鋒爭奪《SAGA》視帝。而《幕》劇亦獲提名最佳劇集群體演出獎。

另方面，《導演工會獎》亦公布提名名單，電影組別方面提名的包括《毒王女人夢》導演Jacques Audiard、《阿諾拉》導演Sean Baker、《教宗選戰》（Conclave）導演Edward Berger 、《粗獷派建築師》《金球獎》得獎導演Brady Corbet 以及《搖滾詩人：未知的傳奇》導演占士曼高（James Mangold）。