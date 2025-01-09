最強禦寒熱飲　第1名並非薑茶？

天氣凍冰冰，除了穿多幾件衣服保暖之外，不少人都會飲返杯熱飲暖胃。但原來熱飲成分不同，所提供的保暖效果都各有差異。日本就有節目就6款人氣熱飲進行實測，看看哪款喝後最保暖，結果發現熱咖啡和綠茶等最常見的熱飲，或有機會愈飲愈凍？

日本節目《それって!?実際どうなの課》曾經就6款熱飲進行暖身測試，分別有綠茶、咖啡、紅茶、朱古力、甘酒與薑茶，並找來6位容易手腳冰冷的女生擔任測試者，坐在20°C的房間中喝200毫升的60°C熱飲。隨後透過紅外線熱影像和每隔5分鐘腋下探熱針測溫，觀察她們喝完各種熱飲後，哪款令身體最慢回落至原本體溫（36.2°C），時間愈長，就代表該熱飲的暖身效果最好。

第6名：咖啡（9分鐘）及第5名：綠茶（14分鐘）

每款熱飲均能令體溫上升，惟測試者喝完咖啡9分鐘後，體溫便開始回落至原本體溫。因為咖啡中的咖啡因有利尿作用，容易令身體快速降溫，是6款飲品中保暖效果包尾。綠茶同樣含有咖啡因，無法讓身體持續保溫，測試者於14分鐘後便回復原本體溫。

第4名：甘酒（27分鐘）

甘酒是日本的傳統飲品之一，其含糖量高，當身體吸收糖分後便會產生發熱作用，加上甘酒具有一定稠度，有助延長在胃中停留的時間，能提供不錯的暖身效果。不過甘酒缺少促進血液循環的成分，因此保暖效果不持久。

第3名：薑茶（47分鐘）

生薑屬於帶有溫熱性質的食材，當中的薑烯酚可快速令身體升溫，是不少人寒冬時的必備熱飲。不過生薑可升高體溫的同時，也會容易引致出汗，增加散熱效果，令體溫流失的比較快。因此保暖效果的持久度較短。

第2名：紅茶（52分鐘）

雖然紅茶亦帶有咖啡因，但同時亦含有茶黃素，可改善血液循環，已經升溫的作用，幫助身體暖胃活血，即使是四肢末端也能感到溫暖。

第1名：熱朱古力（59分鐘）

熱朱古力是眾多熱飲中保暖效果最佳，測試者飲用後近1小時才回落至原本溫度。因為熱朱古力中的可可多酚能促進血管擴張，具有促進血液循環的作用，同時可帶動體溫上升。