最想道歉的人　黃嘉雯跟自己對話爆喊

2019年港姐冠軍黃嘉雯(Carmaney)，樣貌身材出眾，原來都有感性一面，昨日（8日）她在社交平台提出一個問題：「2024年最想道歉嘅一個人係邊個？」，她上載自拍片自言以前好怕悶，好驚獨處，成日要人作伴，食飯都要人陪，疫情期間經歷了一件不開心事，當時一個住，「朋友話世上陪自己最耐嘅人就是自己，有自己就足夠，朋友只係陪你走一段路，由出世就陪住你及最了解你嘅人係自己，所以今年要道歉嘅人就係自己，從未試過同自己對話。」她表示去年獨自去了旅行，看到美麗的風景時感到好開心，說時忍不住喊起來：「覺得好自由，不使再跟別人嘅行程，好簡單有自己陪住自己欣賞風景就足夠，希望大家好好同自己對話，去多謝自己，其實你係好叻嘅人，世上唔會寂寞，因為有自己陪住自己。」

Carmaney對過去的一年道歉：「對唔住，辛苦啦，多謝你！」她表示人總會有情緒低落、寂寞孤單的時候，會責怪及討厭自己，其實各種情緒也是正常不過的事，是感受生活，「所以千祈唔好害怕難過，唔好害怕自己有任何低落嘅時候，唔需要為你自己嘅眼淚感到抱歉！最重要係你知道自己並不寂寞，因為最需要珍惜好好愛護嘅人，一直都係你身邊陪住你，呢個人就係自己！喊完拍拍自己嘅膊頭起身再嚟過囉！」她說當你讚賞及感謝別人的時候，不要忘了擁抱自己，並祝願新一年，大家更加愛錫自己。Carmaney多謝自己宣言，惹來單身宣言，同屆港姐王菲都派心，歌手譚嘉儀亦留言表示感動。