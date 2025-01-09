伊能靜狂轟航空公司遺失行李　網友質疑帶節奏道出真相

台灣女星伊能靜昨日於社交平台發文，更開明航空公司名，指遭遇行李遺失，她表示該航班上共有13件行李未能到達目的地，而所有遺失行李的乘客都是說中文的人，外國人都全拿到了行李箱。為此她表示強烈不滿，並指出到達後服務人員無法提供任何實質幫助，只是指飛機太小不夠放，所以留下了13個行李箱在原處：「就是挺不負責任的說法，畢竟收行李的時候都付了費用。昨天我們已經要放棄了，到機場準備飛回上海時，說行李已送達，萬幸趕上回上海。」

之後她又指到機場時，又發現她婆婆的行李被人拿錯了，內裏有她用了15年的特殊枕頭，更指：「我婆婆的髮型全靠那個枕頭」。此文一出，網民都有不同的反應，有網民留言：「本來很嚴肅的看她的文字，默默地為國人抱不平，看到那個婆婆的髮型全靠那個枕頭，突然就笑了。」，亦有人不認同她表示：「還真的帶節奏，明明是機場大雪導致很多轉機飛機行李來不及，我弟也是芬蘭這航班，都順利收到機場快遞的箱子了。人家機場明明說行李只是沒有跟上這趟飛機，等下趟飛機到了就直接快遞到乘客所給地址，很多老外也一樣情況，甚麽叫丟箱子的都會說中文的，人家哪裏知道誰的箱子主人說甚麽語言。」