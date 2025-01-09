宋慧喬爆宋承憲仲嗌自己「恩熙」　對過去人生無悔

向來作風低調的韓星宋慧喬，罕有亮相昨晚（8日）播出的「國民MC」劉在石及諧星曹世鎬主持節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，為即將開畫的新片《黑修女們》宣傳。

23年來首度參演清談節目的她，提起早年合作成名劇《藍色生死戀》的拍檔宋承憲，表示有看對方亮相《劉》那一集，沒想到對方到現在還提起該劇，又透露偶爾跟宋承憲私下見面時，對方還會稱呼自己《藍》劇中角色名「恩熙」，喬妹還笑言：「夠了，別再提了！」

宋慧喬表示如果有人討厭宋慧喬這個人，她的想法便是至少要讓那些人喜歡演員宋慧喬，所以她得努力演戲，故很快便答應接拍話題劇《黑暗榮耀》。

她又表示對於過去的日子，不感到後悔，作為一個人、女人、演員的宋慧喬，當然有開心、不好的、難過及幸福的事情，但生活本來就是如此，雖然經歷的那瞬間很痛苦，但現在也是這樣想，是為了讓以後變得更好的一種好的學習，所以她會學習先愛自己。她又談到之前出現很多不實的謠言，每當有人問起她，她便會這樣回答對方：「我也是聽說的，不如你去問問造謠的人吧！我也不知道的事，要怎樣回答你！」

現年43歲的她又坦言從外貌上已可確切看出她與年輕的朋友不一樣，不能再單靠外貌，故必需要好好演戲。她還笑言年輕時會希望自己的名字出現在新聞報道上，現在則希望不要見到自己的名字。