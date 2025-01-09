大家樂集團旗下食得樂輕嚥料理推「六福臨門」精裝盆菜 讓吞嚥障礙人士與家人同慶新春

【特約報道】新春佳節將至，大家樂集團有限公司（股份編號：0341）旗下品牌「食得樂」輕嚥料理即日起推出「六福臨門」精裝盆菜，並於全線大家樂快餐*發售。盆菜用上鮑魚等六款主要食材，以真材實料製作，還原食物的味道，賣相精美，讓咀嚼及吞嚥障礙人士與家人共享佳節滋味。

盆菜象徵團圓、豐衣足食，為讓不同身體狀況的人士可與家人共嚐佳節滋味，「食得樂」推出全新產品「六福臨門」一人份精裝盆菜，包含六款主要食材，包括鮑魚、魚肚、蝦、燒肉、雞翼、叉燒，配搭甘筍及西蘭花，全部以真實食材製成，符合「國際吞嚥障礙飲食標準」 （IDDSI）及「照護食標準指引」等級4標準。

「六福臨門」一人份精裝盆菜除可供外賣，全線大家樂快餐*更提供堂食服務，讓有需要人士與家人同桌共膳，重拾共度天倫的樂趣，透過熟悉的味道感受溫馨暖意。現凡購買任何大家樂快餐新春盆菜，即可以優惠價$88換購「六福臨門」一人份精裝盆菜。

「食得樂」輕嚥料理系列以專業技術製作符合「國際吞嚥障礙飲食標準」（IDDSI）及「照護食標準指引」的產品。京都骨、豉油雞脾產品均提供IDDSI等級4及等級6的選擇，自11月推出以來，顧客反應正面，為方便顧客購買，銷售點更由原來的38間增至54間指定大家樂快餐及一粥麵分店，遍布港九、新界。未來「食得樂」會陸續推出更多口味，照顧更多咀嚼及吞嚥障礙人士的需要。

食得樂「六福臨門」一人份精裝盆菜

推出日期：即日起

食材：鮑魚、魚肚、蝦、燒肉、雞翼、叉燒、甘筍、西蘭花

銷售點：全線大家樂快餐分店（18間沒有售賣新春盆菜的分店除外，詳見下表）

售價：$108（凡訂購大家樂快餐盆菜一盤或盆菜宴一套，即可以優惠價港幣$88換購）

顧客可於54間指定大家樂快餐及一粥麵分店購買食得樂輕嚥料理產品：

香港島

銅鑼灣百德新街22-36號翡翠明珠廣場一樓1, 2及5B號舖

中環干諾道34-37號華懋大廈地庫及一樓

香港皇后大道中 33 號萬邦行地下 G1-B 部份及 G2 號舖

太古城中心一樓121及122號舖

筲箕灣道57-87號太安樓地下及一樓

堅尼地城北街16-30 號建隆樓地下 H 舖

香港仔中心第三期地下 15 及 16 號商舖

北角英皇道 250 號北角城中心地下 8 號舖

柴灣杏花新城一樓112號舖

柴灣小西灣道10號小西灣邨小西灣廣場一樓109號舖

鴨脷洲海怡半島海怡廣場西翼109號舖

九龍

長沙灣元州街303號元州邨元州商場一樓F21及F22號

美孚新邨第八期百老匯街114B號地下126-8號

九龍彌敦道655號地庫

旺角彌敦道 688 號旺角中心第一期地庫

九龍海港城港威商場L4 4006-9號舖

九龍奧海城一期地下高層UG26及UG35號舖

紅磡黃埔花園百合苑九期2座地下11G

九龍彩虹清水灣道8號匯八坊地庫二層B201A舖

黃大仙黃大仙下(二)邨, 黃大仙中心南館UG層UG15A,UG15F,UG15G及UG15H號舖

慈雲山慈安邨慈雲山中心 5 樓 511 號舖

牛頭角道 77 號淘大花園第一期商場地下 G163-174 號

藍田匯景廣場第四層 2M 號舖

觀塘康寧道11號冠天閣一樓及二樓

新界

荔景賢麗苑商場地下2號鋪

葵涌新都會廣場 二樓260-265號舖

青衣青衣城地下G32-33（A部分）號舖

荃灣青山道163-174號昌耀大廈一樓

荃灣和宜合道389號梨木樹商場 104 號舖

荃灣愉景新城 - 購物商場第二層2031號舖

元朗青山公路118號1樓4號舖

天水圍嘉湖二期地下G47A, G47B, G48A及G48B號舖

屯門屯隆街2號屯門時代廣場南翼1樓23 - 25號鋪

屯門景峰徑2號景峰花園地下G28及G29號舖

屯門安定邨愛定商場一樓205-206號鋪

將軍澳唐俊街9號PopCorn 2地下G50A號舖

將軍澳新都城第二期地下高層UG033號商舖

新界將軍澳The LOHAS康城二樓205A號舖

馬鞍山頌安邨頌安商場109號舖

沙田第一城第一城中心一樓117B, 120-123號舖

新界沙田顯徑邨顯徑商場303號商舖

大埔南運路9號新達廣場一樓53號

上水新都廣場第一層106D號舖

新界粉嶺名都商場第二層A號舖

東涌富東街6號富東邨富東商場1樓110B號舖

一粥麵

香港島

柴灣杏花村杏花新城地下G38號舖

九龍

九龍紅磡黃埔花園一期地下2B號舖

橫頭磡樂富廣場一樓1113及1114號舖

觀塘麗港城商場一樓85-88號舖

新界

屯門屯隆街1號錦薈坊二層202及203號舖

將軍澳都會駅地下GL-001, GL-006及GL-007號舖

將軍澳新都城中心二期商場UG001-003號舖

馬鞍山新港城中心二樓2243號舖

東涌東堤灣畔商場地下16號舖主要部分

食得樂「六福臨門」精裝盆菜銷售點

顧客可於全線大家樂快餐分店購買食得樂「六福臨門」一人份精裝盆菜，以下分店除外：

1.新界葵涌葵昌路51號九龍貿易中心一樓S2號舖B部分

2.灣仔添美道1號中信大廈二樓201號舖

3.香港德輔道中267-275號龍記大廈地下(入口)及一樓

4.九龍深水埗白田邨白田商場十一期BF01號舖

5.九龍觀塘道388號創紀之城一期地下1B號舖

6.香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城一樓R1A及4-5號舖

7.九龍旺角豉油街36-42號榮高大廈地下

8.九龍翠屏道19號翠屏(北)邨翠榆樓M1層11號舖

9.新界屯門和田邨和田商場一樓102號舖

10.新界葵涌貨櫃碼頭路77-81號Magnet Place第一期地下7, 8及9號舖

11.香港機鐡站27A & 27B舖

12.香港機鐵站53鋪

13.九龍機鐵站63舖

14.新界葵涌新都會廣場二樓260-265號舖

15.新界沙田圍方五樓519號舖

16.九龍塘又一村達之路又一城第二層223號舖

17.新界火炭坳背灣街1號星凱‧堤岸二樓232號舖

18.香港鰂魚涌英皇道 683 號嘉里中心二樓 3 號舖