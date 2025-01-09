加州山火蔓延眾星急撤離　Paris大宅慘被焚毀　賓艾佛力開車逃難

美國洛杉磯周二（7日）發生山火後失控蔓延，火場面積短短數小時內擴大至超過5,600公頃。市政府宣布進入緊急狀態，下令超過30,000人疏散。其中位於豪宅區的太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）火勢嚴重，多位荷里活紅星的大宅被波及一夜間被燒為平地！

荷里活多位紅星包括湯漢斯（Tom Hanks）、賓艾佛力（Ben Affleck）、慧絲溫達絲般（Reese Witherspoon）、Fergie以及米高基頓（Michael Keaton）等都居住在「重災區」，湯漢斯的兒子Chet Hanks就於社交網留言表示「我長大的鄰里目前被燒為平地。為帕利薩德祈禱。」而男星占士活斯（James Woods）受訪時哭訴目睹的一切：「火災剛發生時，我們正好位於火災的中心，現場一片混亂，猶如置身地獄一般。我們周圍的每所房子都著火了。」至於賓艾佛力剛於5個月前在當地以2,050萬美元（約1.6億港元）買下的豪宅亦被波及，他昨晚被影到漏夜駕車撤離，據知他駕駛前往影星前妻珍妮花嘉娜（Jennifer Garner）的住所暫住。美國名媛Paris Hilton位於馬利布的海灘大宅亦保不住被山火燒毀，不過幸好Paris擁有多個物業，被焚毀的海灘大屋並非她主要居所，而Paris亦有於社交網分享火場照片並叫fans為洛杉磯祈禱。此外，美國真人騷夫婦Spencer Pratt 與Heidi Montag於當地的大宅亦被燒毀，Spencer亦有全程拍片直擊火場。

山火於加州爆發後，有幾位紅星發揮互助精神，其中《學警出更》（Police Academy）男星史提夫哥登堡（Steve Guttenberg）於當地的大宅亦被波及，不過他沒有離開現場反而冒險協助其他人疏散，他幫手移開道路上被棄置的汽車讓救護車及市民出入。而美國男星艾斯頓古查（Ashton Kutcher）亦被影到用家中的花園水喉協助向鄰近好友的住所射水以防被燒毀。

加州山火影響眾星之外，多個頒獎禮亦因此而押後舉行，其中原定於1月12日舉行的國際大型影視盛事《Critics Choice頒獎禮》亦將會押後至1月26日舉行。此外，今屆《奧斯卡金像獎頒獎禮》的提名名單公布日期亦押後舉行，原定提名名單於1月17日清晨公布，現押後兩日至1月19日公布。