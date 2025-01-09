昆凌千萬豪宅免費出租　星級男租客關係曝光

台灣演藝圈兄弟檔「王子」邱勝翊同細佬「毛弟」邱宇辰，自2021年起向天王周杰倫老婆昆凌，承租台北內湖豪宅。未料，日前傳出昆凌竟然一毫子都冇收，兄弟2人4年來更係慳咗幾百萬台幣租金。

昆凌同王子嘅交情，源自於當年王子參加節目《模范棒棒堂》，同另一節目《我愛黑澀會》嘅昆凌相識，至今認識逾10年。而佢6年前豪砸5千萬新台幣（約1千1百萬港元）購入內湖社區大樓，原本想畀媽媽住，後來媽媽冇北上，繼而2021年起就「承租」給王子兩兄弟。根據台媒報道，其實昆凌根本冇收租金，畀王子、毛弟免費入住，二人僅需負責水電費及管理費。而以周邊行情，每個月租金18萬新台幣（約4萬2港元）估算，王子同毛弟4年來慳咗864萬元新台幣（約2百萬港元）。

然而，王子出道18年演藝成績亦相當亮眼，細佬毛弟嘅事業亦穩定成長，2人嘅收入去向亦引嚟唔少網友好奇。據傳，曾有知情人表示，王子同毛弟嘅父親長年喺內地經商，卻生意遇到瓶頸導致負債纍纍，亦有指2人父親沉迷賭博累積大筆債務，令2人10多年來辛苦幫忙還債。2018年更一度傳出有高利貸債主到王子當時所屬唱片公司堵人，但事後遭否認。由於債務如滾雪球愈滾愈大，兄弟討論後，覺得無法再幫忙，希望能畫下停損點，這恐怕也是王子至今都沒有買房主因。至於是否免費住昆凌豪宅，王子經紀人回應：「不過問藝人私事，謝謝。」