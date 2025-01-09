烤肉體驗　烤牛烤雞最惹味

高質靚肉，只要簡單調味，再經燒烤洗禮，可以吃出肉類最原始的味道。牛肉是燒烤的最佳配搭，輕輕烤至滲出油香，入口即溶最過癮。除此之外，惹味香口的燒雞，也是別有一番風味，你又喜歡那一種？

直火燒肉

不同的牛肉部分各有特色，日本過江龍燒肉店的副線剛於啟德開設首間新店，店子的名字代表Junior、Japan、Juicy及Joy，為客人提供多款肉食。相撲燒肉盛內有約1磅重的黑白胡椒牛五花，花椒孜雞雙牛&雞定食就有牛板腱、牛舌和雞爽肉，韓風辛辣豚雞三重定食就有豚肉燒、豬頸肉和雞腿肉，吃時可配山散燒汁，黑白胡椒燒汁、威士忌燒汁、韓風辛辣和花椒孜然搭配，客人亦可升級櫻花蝦鰹魚紫菜飯、脆雞皮田園沙律或低卡魔芋麵，提升風味。現時至1月17日，惠顧魔法鹽醬牛五花會有優惠價，享用威士忌燒汁雙牛定食可免費升級。

勁「荽」烤雞

近年大家對芫荽的熱愛有增無減，燒雞專門店剛於銅鑼灣開設新分店，店內除以飛行棋、電影戲票、手工藝品、俄羅斯方塊和竹蜻蜓等作設計點綴，還帶來新菜式。經典的香草牛油蘋果香檸燒雞外，新出有芫荽迷最愛的荽霸皇香茅青檸燒雞，雞內釀滿3款食材，燒香後，滿滿肉汁又有荽味，再加上自家製辣醬，更加刺激。其他新品還有大蝦咯嗲、日本頂級刺身帶子和蒜蓉白酒藍青口等，可中和霸道的芫荽氣息。