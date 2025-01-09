王力宏離婚2年與劉亦菲「相擁道別」　15年私交關係曝光

台灣天王王力宏2023年被紐約法院判決與李靚蕾離婚，恢復單身後，感情狀態備受外界關注。如今有內地拍得他與一名女子聚餐，結束後還相擁道別；對此，細看後才發現女方竟是內地女星劉亦菲，可見兩人至今交情仍不錯，同時不少網友見狀後，憶起他們過去合作過的電影《戀愛通告》的時光。

從曝光的影片中，可以看到王力宏與劉亦菲日前一起相約吃火鍋，直到凌晨才見到他們從餐廳走出，且在道別時，兩人還緊緊相擁在一起，劉亦菲更拍拍王力宏的背，隨後才各自與助理離開。

畫面曝光後，有網友震驚兩人竟是好友。對此，就有不少粉絲解答，表示他們過去合作電影《戀愛通告》，如今時隔多年同框，劇迷見狀都相當興奮「許久不見的好朋友之間互相告別，神仙姐姐真的太棒了」、「羨慕他們能保持如此深厚的友誼」、「這麼多年友誼依舊深厚」，甚至敲碗「我們還能看到導演剪輯版的《戀愛通告》嗎？王導能不能搞快點啊」、「老朋友見面，期待二搭。」

其實2010年王力宏曾自編自導自演電影《戀愛通告》，找來了劉亦菲擔任女主角。劇情講述，飾演大明星杜明漢的王力宏，為追求劉亦菲扮演的音樂學院民樂系女孩宋曉青，喬裝隱藏身份成為對方的同學，最後成功尋獲真愛的故事。

此外，王力宏亦宣布3月15至16日在南昌開唱，他更賣口乖在社交網寫道：「無論身在何方，我們在哪，就是最好的地方，2025年我在最好的地方，等你們。