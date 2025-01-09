黃翠如計劃影大肚寫真　親為佗B女揣測解畫　

藝人黃翠如今日（9日）挺着孕肚出席荷里活廣場舉辦的「Sesame Street x LINE FRIENDS at Plaza Hollywood新春甜蜜派對」。身穿粉紅色露肩裙的她容光煥發，她笑言全身只有肩膊最瘦，問到上圍升Cup多少時？她說：「我冇度，我只係度過肚圍，依家已過90cm，好開心，我好鍾意對住塊鏡掀起件衫欣賞個肚，覺得好圓好搞笑。（重咗幾多？）我最近唔想磅重，如果冇重到會好擔心，重得多，又會有自卑感，覺得自己真係好師奶，總之每次產檢，醫生話BB個尺碼好健康就得。」

除了身體變化外，翠如表示自從懷孕後變得愛吃：「但係工作唔可以食太多，加上食太多澱粉質唔健康，我決定農曆新年後就放縱咁食，Edwin（老公蕭正楠）不停喺屋企煮嘢畀我食，佢都話我奄尖咗。我依家好鍾意食，又鍾意出街食飯，好想試唔同餐廳，同埋對食好有想法，尤其每次產檢完就會諗定食咩，一定會叫多過兩人分量。（你老公冇肥到？）佢刻意減肥，我哋一齊磅重，每次佢都會話輕咗幾多，但我就重咗幾多，搞到我好唔開心。」她透露現時偶然會抽筋，老公會為她按摩，她大讚老公對她照顧得無微不至：「佢好好，又要出去做嘢，因為我哋冇工人姐姐，佢又要做晒所有家務同煮嘢畀我食。佢唔會呻辛苦，有日佢放我喺超市行，佢返屋企砌床，砌到隻手損晒，佢同我講：『我今日真係太辛苦，可唔可以讚吓我？』我話：『你真係好叻，不如下次我哋搵個師傅，我哋一齊行超市。』」

談到翠如現時懷孕周數及預產期，她未有透露，她解釋長輩教導這方面要少講為妙，免給BB壓力，至於何時停工？她預計農曆新年後，屆時便可以放縱吃喝，而19號的無綫頒獎禮，她仍未決定是否出席，要問公司及看自己當時狀態，問到開刀還是自然分娩？她稱醫生指BB的頭偏大，故有機會開刀。

另外，提到翠如之前在社交網晒了BB的粉紅色蝴蝶結鞋，被指洩漏BB性別，不少網民推測她生女，她解釋：「BB鞋係贈品，我一件BB衫都未買過，而且楊茜堯話有大袋BB衫畀我，我睇吓個數量有幾多再決定要買幾多。（幾時公開BB性別？）要問吓長輩意見，不過我哋未必會搞Baby Shower。」並坦言可能連大肚寫真也未必會找人拍攝，可能由自己兩口子操刀。