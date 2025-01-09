Ivy So蛇年犯太歲　算運程被批早產？

女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）、韓國女團CLC前成員莊錠欣（ELKIE）和泰國女團QRRA成員Niky今日（9日）現身九龍塘出席活動。Ivy So透露年廿九已相約COLLAR其他成員出街飲茶兼行大運。提到肖蛇的她本命年犯太歲，她表示若有空便會去攝太歲，更自爆媽咪在她出道前曾替她算過運程：「話我20歲會發達，20歲嗰年我就入咗《造星》，都幾準。」

問到有否算過姻緣？她表示沒有，欲言又止後再謂：「話我會…早產？（會唔會誤會咗好早生仔？）可能係喎，哈哈！媽咪已經幫我買咗紅色內褲」不過她坦言自己沒有打算生下一代，笑言因最擔心自己沒有耐性，和不懂得教好小朋友：「人哋嗰啲就好玩，自己養貓比較啱。」又笑指擇偶條件是不要求生B。她透露農曆年過後應該會飛外地拍攝團綜，不過詳情未知，但笑指據講今次不是歎世界：「經理人話今次唔到佢鬧我哋，會有其他人管我哋，不過我不嬲都好乖，唔會遲到。（邊個係遲到大王？）大家都好好，改善咗好多。」

早前在台灣完成首個個人騷的ELKIE，本月26日將於香港開騷，她透露會跟台灣個唱不同，香港騷會加入不少經典廣東歌，近來除了為開騷準備，亦要忙到韓國拍攝旅遊節目，介紹當地美食及扮靚攻略，談到新年願望，她笑言近來忙個不停，最希望能放一天假給她睡個夠：「唔使瞓一日，但最起碼唔好瞓得3、4個会鐘，希望過年可以喺香港陪屋企人過新年。」