張兆輝女兒豪宅巨無霸廚房顯身手　愈大愈靚撞樣埋阿嬌

不老男神張兆輝一向非常顧家，十分愛錫太太郭碧妍和一對子女張卓鏗（Edison）和張卓姿（Twiggy），被視為圈中好男人典範。張兆輝昨日（8日）更新社交網，拍下細女張卓姿的巧手廚藝，看到現年20歲的張卓姿越愈來愈靚，兼且愈大愈有星味，更撞樣鍾欣潼（阿嬌)，又意外曝光張兆輝家中的超大廚房，外面的半山山景，看得人心曠神怡。

張兆輝最愛享受家庭樂，他昨日就拍下家中溫馨情況，他寫道：「今晚郭家新世代係大廚，我個女整甚麼也好食！#晒晒我的跨年餐桌 #張兆輝 #四季人生」由片中所見，看到有三位少女正在偌大的廚房中準備豐富菜餚，是晚張兆輝一家吃海鮮大餐，從餐盤中看到鮑魚、大蝦、花螺、北海道蟹腳、花甲和羔蟹等；但都不及身穿黑衣、蓄着金啡色短曲髮的張卓姿吸睛。

張卓姿今年20歲長得亭亭玉立，一頭短曲髮更讓本身標致的五官更加立體，略施姿粉已經非常突出。張卓姿眼大鼻高嘴又靚，天生就是美人胚子，之前一度被封為李嘉欣和鍾嘉欣的混合體，不過長大後似乎更像阿嬌。張卓姿曾在英國GCSE考獲5A2B成績，現時在英國修讀攝影課程，而張卓姿亦曾做Model拍廣告。網民紛紛留言大讚：「輝哥，你女兒好靚啊，祝你們一家幸福，新年快樂」、「個女好靚」、「幸福的一家，新年快樂呀。」