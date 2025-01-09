VIVA被小強嚇到花容失色　竟然關食齋燒鵝事

英皇女圑VIVA在「叱咤」及「新城」頒獎禮中，分別奪得「叱咤生力軍組合」及「勁爆新樂隊/組合」的金獎，成績「誇啦啦」，但原來當中有2位女成員更是「小強殺手」。在最新一集的VIVA真人Show記錄片中，有幸借居於張敬軒北角天后廟道的千呎發迹屋的4位成員，入住首天已和人見人怕的「小強(曱甴)」角力，而最大力亦最大膽的Macy，一女當關負起「為民為害」的重任，將曱甴統統殺清光，令其他3位成員又感動又佩服，不過她事後接受訪問時表示：「其實都好驚，但比飛曱甴好，平時有昆蟲都係由我處理嘅」。

不過曱甴既然被譽為世上最強生命力的生物，當然不會輕易被Macy「滅族」，結果又有一晚，在廚房中的Ada被嚇到發出奪命狂呼，而坐在飯廳正在溫書的VALC卻見怪不怪問：「曱甴，係咪？」Ada加重語氣謂：「好大隻呀！」VALC走入廚房跟Ada商討如何「滅蟲」時，巨如拇指的曱甴於鋅盆旁邊橫行無忌，由於「昆蟲殺手」Macy不在，Ada惟有頂硬上，用熱水將曱甴淥死，再由VALC處理「屍體」。

Ada將廚房的碗碟重新清洗，剛回家的Carina亦幫手，Ada在洗碗期間問：「你尋晚係咪喺梳化上面食嘢呀？你係咪食齋燒鵝吖？」Carina忍笑問：「你又知嘅？你點解會知嘅？我整到好污糟咩？」二人隨即爆笑，Ada大笑道：「我今日就喺兩條唔同嘅罅位度，執到兩粒碎咗嘅齋燒鵝，哈哈。」宿舍內曱甴橫行，節目組人員問：「係咪你哋污糟呀？」VIVA否認並估計應是門有罅隙，加上廢置的舊抽油煙機排氣管未有封口，所以曱甴才有機可乘，最後4人合力將門縫、抽油煙機排氣管及屋內所有的渠口位都封好，希望杜絕昆蟲，而張敬軒則在社交網的story大讚記錄片好睇！