容祖兒遇財困會問謝霆鋒借錢　阿Sa爆料：肯定唔會借畀你

由「龍虎豹」之稱的容祖兒、蔡卓妍(阿Sa)及鍾欣潼(阿嬌)主理的旅行綜藝節目《因為是朋友呀》第一季大受歡迎，製作單位決定開拍第二季，以三人友情作切入點，通過到不同地方旅遊展現閨蜜情。

第二季首站由香港開始，好友關智斌（Kenny）擔任首集嘉賓。這集主要圍繞香港地道特色，包括逐漸式微的手寫小巴牌、電車和港式絲襪奶茶等。提到坐小巴，祖兒表示很多人都怕落車要大聲叫「有落」，不過自己卻喜歡大聲叫，阿Sa自認是同類人，至於阿嬌就是很怕叫落車，所以會坐到過站。她又分享一次「恐怖」經歷，「有一次我搭Van仔搵我阿媽，突然間坐喺我隔離個男仔話幫我畀錢，嚇到我即刻落車。」Kenny、祖兒和阿Sa聞言大表羨慕，覺得是靚女的福利。阿Sa就自爆最喜歡在小巴上扮拍MV，「以前小巴冇冷氣，開窗吹風，然後作狀微風吹起長髮飄逸嘅樣，我仲試過喊呀！」祖兒忍不住大笑。

他們之後一齊學習沖絲襪奶茶，又試穿旗袍及唐裝，自編自導自演《繁花》的情境戲，可謂笑料百出，祖兒直言過足戲癮。4位老友難得聚首，大玩默契測驗遊戲，Kenny先問她們如需要借錢時，第一個會打給誰？阿Sa阿嬌異口同聲說：「老闆」，祖兒卻說：「謝霆鋒」，阿Sa即謂：「佢肯定唔會借畀你。」祖兒反問：「真係？」阿Sa好肯定地說：「真！」，Kenny隨即問阿Sa可有在謝霆鋒身上獲得了甚麼？阿Sa講笑說：「個percentage好低，唔好嘥時間，哈哈!」

祖兒直言有想過第二個人便會找老闆，但會感到害怕，阿嬌追問祖兒怕甚麼？祖兒笑說：「加長份約，哈哈!」全場哈哈大笑。第二站祖兒、阿Sa和阿嬌將飛新加城繼續閨蜜爆笑之旅。