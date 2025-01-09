雷莊兒愈戰愈勇　第5度出戰選美比賽爭取殊榮

2017年港姐冠軍雷莊兒（Juliette），相當熱衷參加選美。2017年來港參加香港小姐，奪得冠軍兼最上鏡小姐。2018年出戰國際中華小姐競選亦奪得季軍。後來她未有留港並返回加拿大發展，除了做模特兒外亦繼續參加選美比賽。2022年，她第三度參加選美比賽，參選多倫多舉行的「Miss Face of Humanity 2022」，以香港代表名義參賽並贏得殿軍殊榮。

去年雷莊兒重返香港參加《環球小姐2024香港區選美大賽》（Miss Universe 2024），雖然只屈居季軍，但未減她的鬥志和信心。踏入新一年，她宣布捲土重來，再度代表香港出戰，將赴菲律賓參加《環球華裔先生小姐選美大賽》。

根據官方社交平台列出她的簡介表示：「Juliette 是一名演員、模特兒和才藝教練，2017 年香港小姐和上鏡小姐、2018 年國際華裔小姐季軍和 2024 年香港環球小姐季軍。獎。畢業於多倫多大學，擁有就業關係、法語和英語學士學位，目前負責指導商業和選美行業的新興人才。她熱衷於心理健康，創立了No BS Factory，一個激發真實性和韌性的平台。經歷網路霸凌的她，提倡自信和善良。身為排球運動員，茱麗葉相信透過比賽可以不斷提升自我，始終努力成為最好的自己。她認為相信自己，善待他人，記住每場風暴最終都會過去。」