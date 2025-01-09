陳展鵬恨演金庸作品　擔心駕馭唔到呢個角色竟然因為咁...

視帝陳展鵬最近重拾歌手身份，繼早前推出單曲後，本月12日更會在廣州舉行個唱，令一班「好鵬友」（粉絲暱稱）大感期待。近日陳展鵬就到廣州展開連串宣傳活動，先是去到「埋堆堆」總部請食下午茶，慰勞當地的工作人員，之後又接受網紅訪問，落足力為個唱宣傳。

片中網紅帶上老火靚湯同視帝邊飲邊傾，原來陳展鵬對煲湯都好有研究，他透露小時候媽媽經常會煲湯給他喝，而依家就輪到太太，更大爆：「我做慣白老鼠」相當大膽。期間，網紅提到自己最愛展鵬的《單戀雙城》，他表示當時大部分取景都在馬來西亞，劇中造型也相當特別，拍完之後發現自己都可以駕馭輕鬆幽默的角色，又大讚拍檔陳茵媺好Sweet。隨後展鵬即展示自己幽默一面，踢爆網紅說：「其實我感覺到你係好欣賞陳茵媺，只不過我有份拍喺隔籬，所以你先話OK喎。」令對方即面紅。

至於被問到有甚麽角色沒有挑戰過？陳展鵬坦言希望可以飾演金庸作品中的角色，即使是演一個「小二」都可以：「大家都好耳熟能詳，或者都好經典嘅角色，但係我入咗TVB竟然係沒做過呢啲角色。（你會唔會想做韋小寶？）我想做，但我未必能駕馭，7個老婆未必駕馭到。」