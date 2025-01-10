【是日通勝】

農曆十二月十一

甲辰年 丁丑月 己卯日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：入學、開市、祈福

忌：開倉、移徙、理髮

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：47、01、32

幸運顏色：紅色

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：謀事一波幾折，宜保持冷靜，勿輕言放棄。

金牛座：工作順利，即使出現麻煩，仍能從容面對。

雙子座：不要隨便插手別人的私事，以免惹上麻煩。

巨蟹座：心態上不夠積極，事業發展勢將受到拖累。

獅子座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

處女座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

天秤座：感情關係需用心經營，忙碌不是卸責藉口。

天蠍座：待人接物不可太計較，以免令身邊人反感。

人馬座：財運上升，有閒錢應多做好事，利人利己。

山羊座：幸運指數排首位，生活愜意，身心狀態佳。

水瓶座：勿為小事發脾氣，以免給情人一個壞印象！

雙魚座：謀事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）虎 人緣好

（跌）雞 阻滯多

鼠：運勢一般，有破財風險，忌衝動行事。

牛：偷懶心態要不得，別妄想能不勞而獲。

虎：獲伴侶無限量支持，幸福感油然而生。

兔：犯了錯勿推卸責任，要懂得吸取教訓。

龍：懂得在職場爭取表現，成功指日可待。

蛇：花錢要量入為出，不應打腫臉充胖子。

馬：心情差，思緒亂，易把簡單事複雜化。

羊：投資宜審慎，要見好就收，不可貪心。

猴：讓身體好好休息，早睡不熬夜很重要。

雞：是日沖煞，感情運下降，財運亦欠佳。

狗：勿插手別人的事，今天最好保持低調。

豬：積極學習新知識，對事業發展有幫助。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

十二生肖運程：豬

生肖屬豬的朋友於蛇年為沖犯太歲，是一個變化變動的年份。驛馬逢沖，有外出工作機會，但因沖太歲關係，外出公幹會比較辛苦勞累，沒有空間時間遊樂。幸好有國印吉星，它是國家之玉印，也就是文書的印證，對外出公幹處理文書工作的朋友，或要負責簽合約的人士，是吉利的。

凶星披頭主頭髮皮層之病，古人不是天天清潔頭髮，所以有披頭這凶星，屬豬的朋友，如果在頭髮清潔上不佳，會出現頭髮皮層之病，現今香港的生活習慣，此凶星可以不理。

歲破大凶星，就是太歲沖破屬豬的生肖，最嚴重的問題是工作上有變動，不論是變好或變差，要從頭適應新的工作環境，是辛苦之年。冬天出生變好，夏天出生變差，春秋不及夏冬明顯。

大耗凶星，又逢驛馬星動，旅遊喜歡買買買，錢財破耗比較大，量入為出的觀念好重要。

欄杆大凶星，主自縊之意。犯太歲生肖易破財，生畜或下屬離職，工作壓力增加，令人情緒不穩，一不小心而看不開，做成自縊燒炭之傻事。重要是找朋友吹水，工作不是生活的全部。睇開啲，放鬆心態，再加上拜拜太歲，自然安全度過。