由細靚到大　陳嘉寶生日集萬千寵愛

藝人陳嘉寶（Anjaylia）前日（8日）迎來35歲生日，她稱老公原本安排了一連串慶祝活動：「又是出境，又是staycation又是好餐廳的...但本人不成材，只想睡到自然醒然後找個安靜的地方看書。給我一杯咖啡和寧靜就好了。」雖然如此，但儀式感總要有的，Anjaylia獲送上《美少女戰士》的生日蛋糕，還有女兒親手整的生日帽，她在社交網上載生日相並發文分享感受：「小時候很重視生日，大概是因為只有那一天能讓我覺得自己很特別。每每未到生日必會在心裏默默倒數...但最近兩年真沒怎麼在期待了。我有沒有真的變特別我不知道，應該是沒有...但我身邊有很多我愛，也愛我的人讓我知道我被愛、被惦念，這讓我覺得很特別。心裏的空格都被填滿了。謝謝還沒到12點就跟我說生日快樂、給我安排一切、主動邀約我，還有祝福我的各位。也很感恩收到讓我很驚喜的生日蛋糕，這讓我感覺自己好像還是那個幼稚園時熱愛美少女戰士、備愛寵愛的小女孩。」她還Po了一張身穿《美少女戰士》連身裙的童年照，現時的Anjaylia跟小時候的樣子分別不大，認真由細靚到大。