YS韓國偶像學院尖子橫掃六個大獎！徐榮女兒團隊奪冠！

【特約報道】在韓國演藝界享負盛名的YS韓國偶像學院，去年在香港設分校，成功獲取錄入讀的香港學員，在韓國天團及偶像御用的編舞老師，以及駐校導師兼ACE娛樂藝人鍾諾言（NY）和Lenna T.全面指導下，學有所成，日前在《ASAF 亞洲學生藝術節》贏盡全場，包攬個人組雙冠軍、亞軍、季軍，以及團體組兩個冠軍。YS尖子出戰，全員獲獎，並會於8月英國皇家音樂學院表演。

《ASAF 亞洲學生藝術節》共有數百名來自世界各地的參加者出戰，經過連日來的激戰，YS尖子以紮實超卓的舞技突圍而出，贏盡全場。在個人舞蹈組別中，YS學生包攬三甲，Natalia和Katy奪雙冠軍，Soe和Karlos分別贏得亞軍及季軍。在團體舞蹈組別中，徐榮女兒「包包」徐心怡和Karlos、Mila及Payton勇奪「中童組」冠軍。為支持愛女，和太太到場的徐榮更見證女兒的表現及得獎。另外，YS派出5名美少女學員，以全女班姿態出戰團體舞「少年組」，Soe、Natalia﹑Megan﹑Mia和Cheryl以紅白色團服sharp醒上陣，爆發力十足，勇奪冠軍。

YS尖子出戰橫掃六個獎項，成為大賽中的大贏家，令歐美及本地評審刮目相看外，更是YS非凡實力的實證。在韓國獲不少富二代及星二代爭相入讀的YS，收生極為嚴謹，必須經過多重面試，合格後才被取錄。所以今次能在國際性賽事贏盡全場，是跟YS的嚴謹專業的辦學精神，不無道理。

YS成為現今韓國炙手可熱的一級偶像學院，除了收生嚴謹，另一特點是因材施教，為學生度身訂造課程外，師資質素非其他學院可相比。就連香港分校，YS一樣會定期安排BLACKPINK、BIGBANG、BTS及(G)I-DLE等御用編舞老師專程來港授課外，駐校導師NY和Lenna T.舞台經驗豐富，NY是《全民造星》十強之一，去年參加《ACE演藝模特大賽》奪雙冠軍並代表香港到韓國參加《Asia Model Festival》。至於ACE娛樂旗下藝人Lenna T.是首位港人成功考獲由韓國政府認證、大韓民國韓流文化協會頒發的K-POP專業教師資格證。