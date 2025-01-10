天寒地凍，圍爐食火鍋最高興。港式口味以外，台式和日式火鍋同樣得港人歡心，無論是親民放題，又或高質專門店都推出新湯底和配料等，又為火鍋迷帶來新鮮感。

溫泉之旅

去台灣，大家經常溫泉放鬆一下。早前於將軍澳和沙田開分店的台式火鍋店，即日至2月28日以溫泉為主題設計推出新品，將軍澳店會有佛跳牆湯底，內有鮑魚、海參、雞件和藥材調配，猶如溫泉水般養生。沙田店會有羊肚菌八珍湯，羊肚菌外再加7款菇菌，菇香鮮味。溫泉主題食品有鹽焗溫泉蛋、古法窰雞、金山鴨肉、麻辣醬燒烤魚和古早味炒麵等，配紫薯紅豆烏龍奶茶或芋泥雪糕紫薯鮮奶等享用，讓你有完美的溫泉之旅。

華麗之選

對於打邊爐相當講究的食客來講，湯底和高質用料才是王道。有多間分店的台式火鍋今個冬日推出全新湯底，竹笙蟹粉魚湯鍋以西班牙伊比利亞純種豚骨和野生黃魚骨，再加不同食材慢煮8小時而成湯底，加入大閘蟹粉和多寶魚，鮮味滿瀉。另一款升級版的紅顏竹笙花膠雞鍋，以新西蘭深海鱈魚膠和豬大骨製作，花膠用量更提升，滋補美味。

獨享小鍋

每個人口味各有不同，自己獨食最開心。台式小火鍋連鎖店一向以單人自私鍋雙拼湯底作主打，近日推出多款升級套餐，新鍋底有招牌椰子馬蹄鍋、馬來喇沙鍋、台式剝皮辣椒鍋和關西壽喜燒鍋。除了配華麗海鮮套餐和各式自助美食外，品牌亦推出新款海陸台揚之物，如酥炸軟殼蟹、香酥柯仔、野生比目魚柳和麻辣小酥肉等，更多選擇。

獨特湯底

日式火鍋除了昆布木魚湯或壽喜燒湯，還有很多選擇。剛於啟德開業的一人火鍋品牌精心製作了多款湯底，除昆布木魚湯或壽喜燒湯，還有養生姬松茸湯、雞白湯、黃金酸菜湯、番茄濃湯、泡菜湯和藥膳當歸白湯等。牛肉選擇有日本產黑毛和牛肩胛肉、美國SRF和牛肩胛肉眼心、美國牛小排、Prime牛肩脊及牛舌等，其他有日本產豚肉和雞腿肉。海鮮之選有鮑魚、虎蝦、半殼蠔、帶殼扇貝、黑魚片和墨魚滑，若然懶得揀，店內亦有不同套餐組合，總有一款合你心水。吃到飽，套餐會提供日本白米飯，大家可按個人口味烹調炊飯，更感滿足。

高質黑毛和牛

本地有很多日式火鍋店，最近一員是一口氣在柴灣、旺角、新蒲崗及將軍澳開店的日式涮涮鍋，同樣以一人一鍋作賣點，湯底有胡椒和牛清湯、麻辣湯、生薑雞湯和豚骨黑蒜油湯等選擇，店內主打日本霜降黑毛和牛，還有豬肩肉、雞腿肉和特選穀飼牛等，再加上不同配料，同樣食得豐富。