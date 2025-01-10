周董錫晒徒弟6億豪宅任佢影　豪氣出錢飛法國拍MV

台灣天王周杰倫（周董）最近孖徒弟、公司旗下歌手派偉俊合作對唱新歌，並喺周董要價6.6億元新台幣（下同，約1.54億港元）豪宅360度室內露台合照，更力捧愛徒遠赴法國為MV取景，明顯盡得周董心使錢力捧。

周杰倫曾多次晒出於家中360度景觀台嘅相，今次派偉俊有歌在手，自爆此次合作過程中，派偉俊指自己有次拎手機收音，打電話請另一邊嘅周董聽編曲，派偉俊敬佩說：「杰倫哥超厲害的，只是手機收音他就聽到很多細節，真的太佩服他的絕對音感了，很感謝他在編曲上給滿多想法的。」

今次佢哋赴法國取景拍MV，新歌由派偉俊寫曲，師徒倆繼9年前合唱動畫電影主題曲後再度合作，周董開心話：「很偶然的一次聽到小派分享的創作，我覺得滿好聽的。」並大讚派偉俊成日同年輕歌手合作：「看到他成功很開心，以往我跟別人合唱，幾乎都是自己寫歌，這次嘗試唱別人的作品是一種新的嘗試，因為有英文歌詞，也算是小小挑戰了一下。」

派偉俊亦提到，當時將經理人隨意亂哼嘅旋律倒轉播放，發現旋律有趣，進而成為新歌靈感之一，加上周杰倫隨後聯合助理惡整化妝師嘅過程，派偉俊都有求必應咁將化妝師嘅聲音採樣成製作新歌嘅素材，大展音樂才華。

疼愛後輩嘅周董，近日時常於社交網同派偉俊互動，派偉俊更將創作新歌send畀周董聽，周董立即大讚：「哎呦，小派不錯喔，滿好聽的，還是你把檔案給我，我來錄一下」促成合唱新歌順利誕生，粉絲又驚又喜。