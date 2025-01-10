靈敢侶情：從未想過要做生意，我竟然做了五年

自幼被教育無商不奸，所以我抗拒營商，只努力累積知識，即使是做菜，我也從科學、技巧和理論入手，多學習別人的成功、多檢討上一次犯下的錯，叮囑自己不要再犯。機緣巧合，其實也是為勢所逼，我竟然創業，但開始時心情極差，竟然是源於一個錯得很離譜的誤會，結果到今天，學生仍拿出來笑我。

教室開業初期，我的心情極壞，一來是我心想：好了，我要做奸人了，因為我養不起自己，被迫從商；二來，我深信學生必定是有學識和手藝的一群，他們閒來無事會做餃子，下午會做個西式撻，晚上三餸一湯根本很拿手，所以，來上課只是可憐我。

我性子硬，不喜歡被可憐，一下子被這麼多人可憐，我很討厭自己。就是因為我笨、我蠢、我沒能力。

奇事來了，學生竟然做戲做全套，來上課時表現得雞手鴨腳，彷彿對烘焙和做菜一竅不通。這下我怒火中燒，除了抗拒學生裝不懂，我更恨自己：現在自己沒能力到要一群人做戲來給你錢，周靈山，你連地底泥都不如。

一年過去，見得學生多了，我不再怕見人，彼此亦建立了一份外頭難找的信任，就在此時，謎底解開——他們不是裝，是真的不懂。

五年了，今天我們仍會拿這個天大的誤會來笑，經常笑到彎腰：「媽，你想多了！」所以近年我在教學上也放下心頭大石，抱着我教的他們明白、他們開心就好的心態。

同時，我亦從絕對黑和白的世界中走出來，無商不奸這句可以是錯的，從商同樣可以憑良心做事，我的客路未必好闊，但至少這個天地容納到我們。教室近日開辦「任上課堂」計劃，相信是全港首創，未來日子不排除亦會是唯一，賺到錢嗎？當然不可能！但能夠令經濟緊張的人都可以來上課，我已經很滿足。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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