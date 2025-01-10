ID.CODE虛實兼備　未來密碼

不少概念車都滿載着未來汽車的設計和科技密碼，像為長途旅程而設的ID.CODE純電動概念SUV，不僅採用無B柱對開車門、特大玻璃車頂、電子側鏡頭、跨A柱長屏幕、可180度轉動的前座椅等次世代設計元素，更搭載L4級自動駕駛及AI智能助手等未來科技，配合虛實兼備的先進科技，迎接智能移動出行未來。

造型時尚 人性互動

ID.CODE車長約5米，配備富雕塑感的頭冚、充滿力量感的輪拱、轎跑風格車頂線條，D柱設計更是Volkswagen首代Golf標誌性C柱的全新詮釋，造型時尚動感未來。不設傳統門把的對開車門，可透過設於門框上的小型觸控感應裝置來電動開閂。加上採用纖幼的電子側鏡頭和平滑的超輕鋁製輪圈，進一步優化其空氣動力學性能。此外，當駕駛者或獲授權的使用者接近時，連接智能照明系統的水平式頭尾燈條還會自動開啟視覺和聽覺迎賓場景，其中設於頭冚下方的燈條更具備人性化、互動式功能，變出一對3D眼睛來眨眼歡迎乘客。

融合科技 變形車廂

車廂設計更是一個融合虛實科技的嶄新移動出行空間，錶台上横跨左右A柱的Wide-R曲面顯示屏，除了可顯示電池狀態及導航地圖等資訊，還可呈現逼真的3D場景。4張獨立頭等艙式座椅能根據不同駕駛模式旋轉及調整坐姿。例如切換至L4級自動駕駛模式後，駕駛者也可變為乘客，軚環會自動收起騰出額外空間；前座椅亦可180度旋轉至與後排對座布局，聊天、閱讀、上網或欣賞電影，一切皆可隨心所欲；疲累時還可將座椅調校至睡眠位置，舒適地躺下休息。同時配備3D眼睛的前部照明系統和水平尾燈條，亦會與其他道路使用者互動，確保於L4級自動駕駛模式期間的高度行車安全。

AI助手 訊息提示

值得留意是，廠方稱為AVATAR的人像化AI虛擬助手不僅會於顯示屏和前擋風玻璃窗上，支援駕駛者及為乘客提供各種資訊和回饋，亦會於兩側玻璃車窗上現身。全新開發的兩側智能車窗表面整合了半透明顯示器，當感應到駕駛者靠近駕駛席一側車窗，AI虛擬助手頭像便會出來迎接，更可提供重要訊息，例如未來兩小時的天氣預報及落雨提醒等。至於大玻璃車頂還整合了近乎透明的光伏板，意味着此車除可經由車載鋰離子電池供電，還可藉着吸收光能補充電源。