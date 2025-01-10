陳曉東出任《中年3》評審　吳忻熹計劃出歌圓夢

歌手陳曉東（東東）昨晚（9日）現身活動，清減不少的他透露為4月舉行的佛山個唱而積極瘦身，戒澱粉質及戒糖，不過農曆新年會破戒吃賀年糕點，惟有努力做運動補數，而今天他便起程到內地參與春晚演出，是他相隔20年再次參加，大感開心。至於香港工作方面，東東表示下月會擔任無綫歌唱真人騷《中年好聲音3》擔任評審，問到評審要求，他說：「最緊要有自己風格，唔好模仿其他歌手，同要了解自己把聲嘅長處，我做評判無論參賽者好唔好，我都會直接講出嚟，希望可以幫到佢哋。」他稱曾在內地節目擔任評審，當時有向歌手周深提議，認為對方適合唱卡通片歌。東東又預告會推出新歌，他直言多年來工作忙碌，沒有喘息機會，望之後有個安靜空間，讓他重新找尋定位及有所突破。

同場，吳忻熹（前名吳文忻）去年8月自揭乳癌復發並擴散至淋巴腺，之後到泰國接受細胞治療及注射腫瘤疫苗，她透露最近再到泰國接受6支針劑治療：「每隔兩個禮拜要去當地打針，依家剩番兩次就完成，我嘅癌指數一直跌，不過感覺個腫瘤係變大同變硬咗，醫生估計腫瘤可能變成纖維瘤，不過要等完咗個療程再檢查先知。」她謂正計劃出歌圓夢，她自言當年畢業返港，原本想參加新秀，但因為新秀停辦去改為參加港姐。