朱敏瀚陳年舊照被翻出　型男進化過程曝光

藝人朱敏瀚（朱仔）在無綫劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》中的角色靚仔又有頭腦，而在昨晚（9日）播出一集中，朱仔的陳年樣被瘋狂翻出穿插在劇集情節中，包括朱仔小學時在電視台比賽中勇奪「最英俊王子大獎」畫面，朱仔初入行時在《點解阿Sir係阿Sir》中的青澀演出，以及朱仔代表作《反黑路人甲》中跟張振朗合作的畫面，網民大讚有創意，有網民留言問張振朗是否知道相關演出，而張振朗則在自己的社交網限時動態中搞笑留言：「會唔會計番我一個show錢」。

而《奔》劇女主角賴慰玲亦有份在《反黑》中演出，昨晚賴慰玲在社交網向朱仔留言：「禾平（朱仔在《奔》的角色名），你望真啲！唔覺得洛澄好似你之前保護嘅四聯幫大小姐咩？！」朱仔大讚劇組是次的精心設計，他說：「真係得意嘅，又咁啱我過去拍嘅作品啱使做到串連，今朝我打開社交媒體，都幾大迴響，好多人都覺得好得意。」朱仔還大賣關子謂：「呢個只係劇情暴走嘅開端，最後嗰十集更加意想不到。」

另外，繼之前蕭正楠、阿賴、吳若希憑「AI回春校園片」贏盡好評及關注，昨晚終於輪到朱仔上場演回16年前的自己，不過由於與現時的樣子沒有太大差別，換來網友質疑為甚麼唯獨「朱仔後生版冇乜AI」，對此監製瑋澄親自解開謎團謂：「其實朱仔係有用AI嘅，但因為佢個樣仲好細路仔，所以佢AI咗同未AI分別唔大。」