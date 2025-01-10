林明楨避談Edan戀情　余香凝憶小產：遠在心中

藝人洪金寶、余香凝、林明禎、伍允龍和黃德斌等人今日（10日）現身尖沙咀出席亞洲電影大獎活動，電影《九龍城寨之圍城》共有9項提名，包括最佳電影、最佳男配角、最佳剪接、最佳攝影、最佳原創音樂、最佳造型設計、最佳美術指導、最佳視覺效果及最佳音響，其中伍允龍憑該電影入圍最佳男配角。

擔任亞洲電影大獎評審主席的洪金寶表示藝術沒有對錯之分，提到他有份參演的電影《九龍城寨之圍城》獲多項提名，對此他表示會希望該片能夠拿多一點獎，不過想歸想，不同觀眾都有自己的想法，所以如果能夠得獎會好開心，沒有獎都會拍手：「佢哋嘅努力值得被嘉許。」他又指不會因為自己有份參演電影而要在評審中避嫌。提到伍允龍入圍「最佳男配角」，對此洪金寶笑說：「佢係好努力嘅演員，我梗希望佢得到，不過得唔到都唔出奇，因為佢次次都冇。」至於有關古天樂在金像獎退守到男配角，孤注一擲將男主角位置留給林峯一事，洪金寶表示對他們公司做法毫不知情，自己亦沒有參與其中。

林明禎今次主要擔任宣布入圍名單的嘉賓，對於有指上年年尾與Edan在巴黎密會一事，她表示不想在這場合對私人事作出回應：「因為我想要尊重這個活動所以私人問題就暫時不回答。」至於亦有傳Edan因顧着談戀愛，而令事業走下坡，她就回答指自己最近都好忙，之後會一直在馬來西亞、台灣和香港三個地方飛來飛去，預告明日就會飛去檳城巡演，然後農曆新年就會回新山過年，問到Edan會否一起？她就立即轉話題說：「我哋要支持好多好多嘅電影。」

同場余香凝大方承認上年年頭曾經小產，稱這件事會永遠在心中，不會忘記 ，問到小產會否對她有影響？她就表示對身體上影響不大，但計劃上就不會強求再追一個小朋友，會睇緣分：「真係緣分，之前生兩個小朋友，懷孕期間都有工作，所以只可以話身體健康好重要，精神狀態都好重要，太緊張嘅話就要畀自己紓吓壓。」

另外，伍允龍表示能夠入圍大感驚喜，自覺都已經入行超過20年，認為今次入圍機會屬實罕有，感謝《九龍城寨之圍城》電影賦予他這麼好的角色，問到他有沒有信心有獎？他說：「呢啲嘢唔係自己預計到，有份入提名名單已經係個好大驚喜，暫時享受吓呢個階段先（為動作演員爭光？）我唔敢做一個代表，不過都希望《九龍城寨》呢部電影可以帶到一個新嘅潮流畀動作片，希望香港可以去返8、90年代動作片最盛行，最勁嘅水準。」另外提到《九龍城寨之圍城》開拍續集，伍允龍就表示聽聞導演已經有計劃，透露好快就會打電話。